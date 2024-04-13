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Уровень воды в реке Урал превысил опасную отметку на 225 сантиметров

Уровень воды в реке Урал превысил опасную отметку на 225 сантиметров - РИА Новости, 13.04.2024

Уровень воды в реке Урал превысил опасную отметку на 225 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку на 225 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T15:39

2024-04-13T15:39

2024-04-13T16:03

оренбург

прорыв дамбы в орске

оренбургский район

происшествия

гидрометцентр

наводнения в россии — 2024

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УФА, 13 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку на 225 сантиметров, сообщила мэрия Оренбургского района в Telegram-канале."По состоянию на 16:00 (14:00 мск) уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил 1185 сантиметров (плюс два сантиметра с 14:00 (12:00 мск); опасный уровень превышен на 255 сантиметров)", — говорится в публикации.По данным районных властей, уровень воды в реке Сакмара в районе Татарской Каргалы составляет 746 сантиметров, где опасный уровень — 870 сантиметров.За сутки в городе было затоплено около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

оренбург

оренбургский район

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Затопленное село Нежинка под Оренбургом Эвакуация жителей проводится в частично затопленном селе Нежинка под Оренбургом, передает корреспондент РИА Новости. На видео агентства видно, что вода затопила первые этажи домов. Сельчане не забывают о питомцах: так, одна из жительниц забрала с собой рыбок, которых поместила в 20-литровую бутыль с водой. Жители рассказывают, что за три дня в село пришло два метра воды, и их никто не успел предупредить. 2024-04-13T15:39 true PT0M26S

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оренбург, прорыв дамбы в орске, оренбургский район, происшествия, гидрометцентр, наводнения в россии — 2024