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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 сантиметров - РИА Новости, 13.04.2024

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 сантиметров, сообщило региональное управление МЧС. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T12:46

2024-04-13T12:46

2024-04-13T13:07

оренбург

оренбургская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

прорыв дамбы в орске

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ОРЕНБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 сантиметров, сообщило региональное управление МЧС."1183 (сантиметра. — Прим. ред.) на 14:00 (12:00 мск)", — рассказали в ведомстве.Утром в субботу глава муниципального диспетчерского центра Оренбурга Александр Сиса заявил, что уровень воды составляет 1171 сантиметр, четыре часа этот показатель не менялся.За сутки в городе было затоплено около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

оренбург

оренбургская область

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Спасатели на лодках доставляют жителей Орска к их затопленным домам Спасатели на лодках доставляют жителей Орска к их затопленным домам 2024-04-13T12:46 true PT0M58S

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оренбург, оренбургская область, происшествия, наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, прорыв дамбы в орске