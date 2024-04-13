https://ria.ru/20240413/shumkov-1939770061.html

Длина волны, идущей на Курган, составляет 30-50 километров

Длина волны, идущей на Курган, составляет 30-50 километров - РИА Новости, 13.04.2024

Длина волны, идущей на Курган, составляет 30-50 километров

Длина волны, идущей на Курган со стороны Казахстана, составляет 30-50 километров, заявил глава региона Вадим Шумков на встрече с населением и сотрудниками МЧС. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T10:58

2024-04-13T10:58

2024-04-13T12:32

происшествия

курган

казахстан

курганская область

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 13 апр — РИА Новости. Длина волны, идущей на Курган со стороны Казахстана, составляет 30-50 километров, заявил глава региона Вадим Шумков на встрече с населением и сотрудниками МЧС."По нормативу, в рамках соглашения (с Казахстаном. — Прим. ред.), которое было заключено, полагалось 70 метров кубических в секунду. Одномоментно, для того чтобы вода поперла, начали сбрасывать 2300, то есть, в 45 раз больше. Вся масса воды пошла сюда. <…> Сейчас уже меньше, но еще достаточно много. Вода идет в виде змеи: есть голова паводка, есть хвост паводка. Голова паводка проходит Притобольный район, двигается в сторону Кургана. Длина 30-50 километров, масса воды очень большая", — сказал губернатор Курганской области.По данным МЧС, в регионе подтоплены 269 домов и 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автодорог. Более 7,1 тысячи человек эвакуировали, 885 находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составлял порядка 1008 сантиметров. В пятницу он стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал Шумков.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

курган

казахстан

курганская область

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происшествия, курган, казахстан, курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, гидрометцентр