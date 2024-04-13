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Длина волны, идущей на Курган, составляет 30-50 километров - РИА Новости, 13.04.2024
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10:58 13.04.2024 (обновлено: 12:32 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/shumkov-1939770061.html
Длина волны, идущей на Курган, составляет 30-50 километров
Длина волны, идущей на Курган, составляет 30-50 километров - РИА Новости, 13.04.2024
Длина волны, идущей на Курган, составляет 30-50 километров
Длина волны, идущей на Курган со стороны Казахстана, составляет 30-50 километров, заявил глава региона Вадим Шумков на встрече с населением и сотрудниками МЧС. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T10:58
2024-04-13T12:32
происшествия
курган
казахстан
курганская область
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
гидрометцентр
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КУРГАН, 13 апр — РИА Новости. Длина волны, идущей на Курган со стороны Казахстана, составляет 30-50 километров, заявил глава региона Вадим Шумков на встрече с населением и сотрудниками МЧС."По нормативу, в рамках соглашения (с Казахстаном. — Прим. ред.), которое было заключено, полагалось 70 метров кубических в секунду. Одномоментно, для того чтобы вода поперла, начали сбрасывать 2300, то есть, в 45 раз больше. Вся масса воды пошла сюда. &lt;…&gt; Сейчас уже меньше, но еще достаточно много. Вода идет в виде змеи: есть голова паводка, есть хвост паводка. Голова паводка проходит Притобольный район, двигается в сторону Кургана. Длина 30-50 километров, масса воды очень большая", — сказал губернатор Курганской области.По данным МЧС, в регионе подтоплены 269 домов и 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автодорог. Более 7,1 тысячи человек эвакуировали, 885 находятся в пунктах временного размещения.Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составлял порядка 1008 сантиметров. В пятницу он стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал Шумков.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
курган
казахстан
курганская область
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происшествия, курган, казахстан, курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, гидрометцентр
Происшествия, Курган, Казахстан, Курганская область, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Гидрометцентр
Длина волны, идущей на Курган, составляет 30-50 километров

Губернатор Шумков: длина волны, идущей на Курган, составляет 30-50 километров

© Фото : Официальный Telegram-канал Администрации города КурганаРека Тобол в Кургане
Река Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал Администрации города Кургана
Река Тобол в Кургане
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КУРГАН, 13 апр — РИА Новости. Длина волны, идущей на Курган со стороны Казахстана, составляет 30-50 километров, заявил глава региона Вадим Шумков на встрече с населением и сотрудниками МЧС.
"По нормативу, в рамках соглашения (с Казахстаном. — Прим. ред.), которое было заключено, полагалось 70 метров кубических в секунду. Одномоментно, для того чтобы вода поперла, начали сбрасывать 2300, то есть, в 45 раз больше. Вся масса воды пошла сюда. <…> Сейчас уже меньше, но еще достаточно много. Вода идет в виде змеи: есть голова паводка, есть хвост паводка. Голова паводка проходит Притобольный район, двигается в сторону Кургана. Длина 30-50 километров, масса воды очень большая", — сказал губернатор Курганской области.
По данным МЧС, в регионе подтоплены 269 домов и 409 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автодорог. Более 7,1 тысячи человек эвакуировали, 885 находятся в пунктах временного размещения.
Пик паводка в Кургане ожидается 14-15 апреля. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация самая серьезная, составлял порядка 1008 сантиметров. В пятницу он стал снижаться "по сантиметру-два, уходя на Курган", отмечал Шумков.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
9 апреля, 21:15
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Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне рискаПосмотреть

Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.
Последствия паводков в Оренбургской области
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил десять метров.

Знак, предупреждающий о приближении к затопленному мосту в Оренбургской области

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил десять метров.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт.

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В областном центре подобного паводка не было более 30 лет.

Местные жители на затопленной улице в микрорайоне Форштадт в Оренбурге

В областном центре подобного паводка не было более 30 лет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.

Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом

По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.

© РИА Новости
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5 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Орске, как сообщили власти, планируется построить новую дамбу большей мощности.

Местный житель в микрорайоне Заречный в Оренбурге

В Орске, как сообщили власти, планируется построить новую дамбу большей мощности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 13
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа.

Подтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом. В населенном пункте объявлена эвакуация

Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа.

© РИА Новости
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7 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

Знак на перекрытой в связи паводковой ситуацией дороге в Оренбургской области

Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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8 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт в Оренбурге

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Мужчина эвакуирует кошку из затопленного дома в микрорайоне Форштадт в Оренбурге

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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10 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В пунктах временного размещения в регионе остаются более 1000 человек.

Жители ТСН Ивановское под Оренбургом поставили палатку на крыше своего строящегося дома

В пунктах временного размещения в регионе остаются более 1000 человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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11 из 13
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен весь спортивный зал.

Затопленные жилые дома в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге

Площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен весь спортивный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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12 из 13
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Региональное отделение Российского Красного Креста в Оренбурге собрало более 15 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков.

Житель вывозит технику на лодке из затопленного дома в ТСН Ивановское под Оренбургом

Региональное отделение Российского Красного Креста в Оренбурге собрало более 15 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 13

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 13

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил десять метров.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 13

Местные жители эвакуируются из микрорайона Форштадт.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 13

В областном центре подобного паводка не было более 30 лет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 13

По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 13

В Орске, как сообщили власти, планируется построить новую дамбу большей мощности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 13

Участки, куда приходит вода, отключаются от электроснабжения и газа.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 13

Также, по данным региональных властей, в области закрыто для движения транспортных средств 38 мостовых сооружения. Движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 13

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 13

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 13

В пунктах временного размещения в регионе остаются более 1000 человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
11 из 13

Площади учебных заведений используются для приема гуманитарной помощи, в первую очередь воды. В одной из школ емкостями с водой заполнен весь спортивный зал.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 13

Региональное отделение Российского Красного Креста в Оренбурге собрало более 15 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим от паводков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
13 из 13
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
 
ПроисшествияКурганКазахстанКурганская областьВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Гидрометцентр
 
 
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