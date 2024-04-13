https://ria.ru/20240413/ranenie-1939805410.html

В Петербурге мужчина ранил посетителя ресторана и пытался душить других

В Петербурге мужчина ранил посетителя ресторана и пытался душить других - РИА Новости, 13.04.2024

В Петербурге мужчина ранил посетителя ресторана и пытался душить других

Мужчина ранил в ногу из травматического пистолета посетителя ресторана в Санкт-Петербурге и пытался душить других посетителей, его задержали, сообщила... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T15:33

2024-04-13T15:33

2024-04-13T15:33

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Мужчина ранил в ногу из травматического пистолета посетителя ресторана в Санкт-Петербурге и пытался душить других посетителей, его задержали, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Накануне в полицию поступило сообщение о том, что в ресторане на улице Ворошилова в Петербурге неизвестный душит других посетителей и сотрудников, а также угрожает пистолетом. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции задержан 44-летний ранее судимый житель Подпорожья Ленобласти, имеющий при себе травматический пистолет, которым он нанес огнестрельное ранение своему ровеснику", - говорится в сообщении. Пострадавший с ранением в ногу был госпитализирован. Подозреваемого задержали, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщил ряд СМИ, устроивший стрельбу в ресторане якобы является помощником одного из депутатов Законодательного собрания Ленобласти.

https://ria.ru/20240318/ubiystvo-1934120150.html

https://ria.ru/20240309/strelba-1932083306.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область