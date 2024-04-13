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В Петербурге мужчина ранил посетителя ресторана и пытался душить других - РИА Новости, 13.04.2024
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15:33 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/ranenie-1939805410.html
В Петербурге мужчина ранил посетителя ресторана и пытался душить других
В Петербурге мужчина ранил посетителя ресторана и пытался душить других - РИА Новости, 13.04.2024
В Петербурге мужчина ранил посетителя ресторана и пытался душить других
Мужчина ранил в ногу из травматического пистолета посетителя ресторана в Санкт-Петербурге и пытался душить других посетителей, его задержали, сообщила... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T15:33
2024-04-13T15:33
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Мужчина ранил в ногу из травматического пистолета посетителя ресторана в Санкт-Петербурге и пытался душить других посетителей, его задержали, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Накануне в полицию поступило сообщение о том, что в ресторане на улице Ворошилова в Петербурге неизвестный душит других посетителей и сотрудников, а также угрожает пистолетом. "Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции задержан 44-летний ранее судимый житель Подпорожья Ленобласти, имеющий при себе травматический пистолет, которым он нанес огнестрельное ранение своему ровеснику", - говорится в сообщении. Пострадавший с ранением в ногу был госпитализирован. Подозреваемого задержали, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщил ряд СМИ, устроивший стрельбу в ресторане якобы является помощником одного из депутатов Законодательного собрания Ленобласти.
https://ria.ru/20240318/ubiystvo-1934120150.html
https://ria.ru/20240309/strelba-1932083306.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге мужчина ранил посетителя ресторана и пытался душить других

В Петербурге мужчина ранил гостя ресторана из травмата и пытался задушить других

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Мужчина ранил в ногу из травматического пистолета посетителя ресторана в Санкт-Петербурге и пытался душить других посетителей, его задержали, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Накануне в полицию поступило сообщение о том, что в ресторане на улице Ворошилова в Петербурге неизвестный душит других посетителей и сотрудников, а также угрожает пистолетом.
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"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции задержан 44-летний ранее судимый житель Подпорожья Ленобласти, имеющий при себе травматический пистолет, которым он нанес огнестрельное ранение своему ровеснику", - говорится в сообщении.
Пострадавший с ранением в ногу был госпитализирован.
Подозреваемого задержали, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщил ряд СМИ, устроивший стрельбу в ресторане якобы является помощником одного из депутатов Законодательного собрания Ленобласти.
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