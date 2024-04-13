В Ногинске снесли единственный в России храм раскольнической ПЦУ
© СоцсетиCнос храма раскольнической ПЦУ в Ногинске
© Соцсети
Cнос храма раскольнической ПЦУ в Ногинске
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Ногинске по решению суда снесли единственный в России храм раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил его бывший настоятель митрополит ПЦУ Адриан (Старина) в Facebook*.
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"(11 апреля. — Прим. ред.) в подмосковном городе Ногинске снесли единственный храм Православной церкви Украины в честь Святой Троицы, который строил и в котором служил митрополит Адриан", — говорится в записи принадлежащего к ПЦУ игумена Меркурия (Скорохода), которую Старина разместил на своей странице.
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Согласно размещенной Стариной информации, в 2016 году Ногинский районный суд принял решение о сносе постройки, которая на тот момент относилась к раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата, впоследствии вошедшей в состав раскольнической ПЦУ. Однако в действие решение суда, по размещенной Стариной информации, до сих пор не приводилось.
ПЦУ была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве, в котором в подавляющем большинстве приняли участие раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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