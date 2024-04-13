https://ria.ru/20240413/ptsu-1939842621.html

В Ногинске снесли единственный в России храм раскольнической ПЦУ

В Ногинске снесли единственный в России храм раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 13.04.2024

В Ногинске снесли единственный в России храм раскольнической ПЦУ

В Ногинске по решению суда снесли единственный в России храм раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил его бывший настоятель митрополит ПЦУ... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T20:06

2024-04-13T20:06

2024-04-13T20:21

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православная церковь украины (пцу)

происшествия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Ногинске по решению суда снесли единственный в России храм раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил его бывший настоятель митрополит ПЦУ Адриан (Старина) в Facebook*. "(11 апреля. — Прим. ред.) в подмосковном городе Ногинске снесли единственный храм Православной церкви Украины в честь Святой Троицы, который строил и в котором служил митрополит Адриан", — говорится в записи принадлежащего к ПЦУ игумена Меркурия (Скорохода), которую Старина разместил на своей странице.Согласно размещенной Стариной информации, в 2016 году Ногинский районный суд принял решение о сносе постройки, которая на тот момент относилась к раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата, впоследствии вошедшей в состав раскольнической ПЦУ. Однако в действие решение суда, по размещенной Стариной информации, до сих пор не приводилось. ПЦУ была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве, в котором в подавляющем большинстве приняли участие раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926848246.html

https://ria.ru/20240222/kiev-1928531344.html

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ногинск, россия, украина, православная церковь украины (пцу), происшествия