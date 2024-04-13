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В Ногинске снесли единственный в России храм раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 13.04.2024
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Религия
 
20:06 13.04.2024 (обновлено: 20:21 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/ptsu-1939842621.html
В Ногинске снесли единственный в России храм раскольнической ПЦУ
В Ногинске снесли единственный в России храм раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 13.04.2024
В Ногинске снесли единственный в России храм раскольнической ПЦУ
В Ногинске по решению суда снесли единственный в России храм раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил его бывший настоятель митрополит ПЦУ... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T20:06
2024-04-13T20:21
религия
ногинск
россия
украина
православная церковь украины (пцу)
происшествия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Ногинске по решению суда снесли единственный в России храм раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил его бывший настоятель митрополит ПЦУ Адриан (Старина) в Facebook*. "(11 апреля. — Прим. ред.) в подмосковном городе Ногинске снесли единственный храм Православной церкви Украины в честь Святой Троицы, который строил и в котором служил митрополит Адриан", — говорится в записи принадлежащего к ПЦУ игумена Меркурия (Скорохода), которую Старина разместил на своей странице.Согласно размещенной Стариной информации, в 2016 году Ногинский районный суд принял решение о сносе постройки, которая на тот момент относилась к раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата, впоследствии вошедшей в состав раскольнической ПЦУ. Однако в действие решение суда, по размещенной Стариной информации, до сих пор не приводилось. ПЦУ была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве, в котором в подавляющем большинстве приняли участие раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926848246.html
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ногинск, россия, украина, православная церковь украины (пцу), происшествия
Религия, Ногинск, Россия, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Происшествия

В Ногинске снесли единственный в России храм раскольнической ПЦУ

© СоцсетиCнос храма раскольнической ПЦУ в Ногинске
Cнос храма раскольнической ПЦУ в Ногинске
© Соцсети
Cнос храма раскольнической ПЦУ в Ногинске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Ногинске по решению суда снесли единственный в России храм раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил его бывший настоятель митрополит ПЦУ Адриан (Старина) в Facebook*.
«
"(11 апреля. — Прим. ред.) в подмосковном городе Ногинске снесли единственный храм Православной церкви Украины в честь Святой Троицы, который строил и в котором служил митрополит Адриан", — говорится в записи принадлежащего к ПЦУ игумена Меркурия (Скорохода), которую Старина разместил на своей странице.
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Согласно размещенной Стариной информации, в 2016 году Ногинский районный суд принял решение о сносе постройки, которая на тот момент относилась к раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата, впоследствии вошедшей в состав раскольнической ПЦУ. Однако в действие решение суда, по размещенной Стариной информации, до сих пор не приводилось.
ПЦУ была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на "объединительном соборе" в Киеве, в котором в подавляющем большинстве приняли участие раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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