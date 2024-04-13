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Священник рассказал, чего нельзя делать на исповеди - РИА Новости, 13.04.2024
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Религия
 
09:00 13.04.2024
https://ria.ru/20240413/pervozvanskiy-1939653550.html
Священник рассказал, чего нельзя делать на исповеди
Священник рассказал, чего нельзя делать на исповеди - РИА Новости, 13.04.2024
Священник рассказал, чего нельзя делать на исповеди
Не страшно, если во время исповеди человек забыл о каком-то грехе, главное не утаивать их специально, иначе вина удвоится, рассказал РИА Новости клирик... РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T09:00
2024-04-13T09:00
религия
религия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Не страшно, если во время исповеди человек забыл о каком-то грехе, главное не утаивать их специально, иначе вина удвоится, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.Во время Великого поста (в 2024 году идет с 18 марта по 4 мая если считать вместе со Страстной неделей) верующие стараются чаще бывать в храмах, исповедоваться и причащаться. Исповедь – одно из таинств Церкви, во время которого человек кается в своих грехах перед Богом в присутствии священника, после чего священник возносит молитву с просьбой к Богу о прощении грехов кающегося."В молитве священник во время исповеди просит, чтобы Бог простил человеку все грехи, а не некоторые. Прощение грехов - это не юридический акт, это примирение с Богом и Церковью. И нельзя примириться понемножку или наполовину. Так это звучит: "Примири и соедини его святей твоей Церкви, о Христе Иисусе Господе нашем". Поэтому если даже человек забыл о каком-то грехе, забыл о нем рассказать, покаяться в нем - не страшно, главное, не утаивать грехов, не скрывать их специально. Священник перед исповедью предупреждает, что если человек какой-то грех скроет, то этот грех и вина за него - удвоится. Смысла идти на исповедь и что-то скрывать нету точно", - сказал Максим Первозванский.Во время поста в храмах читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 5 мая. В период поста, согласно церковному уставу, нужно, среди прочего, отказаться от употребления мяса, яиц, молока и молочных продуктов, алкоголя, а также, за исключением нескольких дней, – от рыбы и морепродуктов. Впрочем, эти требования из монашеского устава. Мирянам священники рекомендуют как минимум не есть мяса и молочных продуктов, а также не употреблять алкоголь.
https://ria.ru/20240412/post-1850387242.html
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Священник рассказал, чего нельзя делать на исповеди

Протоиерей Первозванский: за утаенные на исповеди грехи вина удваивается

© AP Photo / Sergei GritsИсповедь в православном храме
Исповедь в православном храме - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Не страшно, если во время исповеди человек забыл о каком-то грехе, главное не утаивать их специально, иначе вина удвоится, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
Во время Великого поста (в 2024 году идет с 18 марта по 4 мая если считать вместе со Страстной неделей) верующие стараются чаще бывать в храмах, исповедоваться и причащаться. Исповедь – одно из таинств Церкви, во время которого человек кается в своих грехах перед Богом в присутствии священника, после чего священник возносит молитву с просьбой к Богу о прощении грехов кающегося.
"В молитве священник во время исповеди просит, чтобы Бог простил человеку все грехи, а не некоторые. Прощение грехов - это не юридический акт, это примирение с Богом и Церковью. И нельзя примириться понемножку или наполовину. Так это звучит: "Примири и соедини его святей твоей Церкви, о Христе Иисусе Господе нашем". Поэтому если даже человек забыл о каком-то грехе, забыл о нем рассказать, покаяться в нем - не страшно, главное, не утаивать грехов, не скрывать их специально. Священник перед исповедью предупреждает, что если человек какой-то грех скроет, то этот грех и вина за него - удвоится. Смысла идти на исповедь и что-то скрывать нету точно", - сказал Максим Первозванский.
Во время поста в храмах читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 5 мая. В период поста, согласно церковному уставу, нужно, среди прочего, отказаться от употребления мяса, яиц, молока и молочных продуктов, алкоголя, а также, за исключением нескольких дней, – от рыбы и морепродуктов. Впрочем, эти требования из монашеского устава. Мирянам священники рекомендуют как минимум не есть мяса и молочных продуктов, а также не употреблять алкоголь.
Великий пост — 2023. Питание - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Великий пост в 2024 году: календарь питания на каждый день
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