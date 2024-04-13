https://ria.ru/20240413/pavodki-1939752885.html

Из затопленных территорий Оренбуржья эвакуировали более 13 тысяч человек

Из затопленных территорий Оренбуржья эвакуировали более 13 тысяч человек - РИА Новости, 13.04.2024

Из затопленных территорий Оренбуржья эвакуировали более 13 тысяч человек

Из затопленных территорий Оренбургской области эвакуировали более 13 тысяч человек, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T08:51

2024-04-13T08:51

2024-04-13T09:17

наводнения в россии — 2024

оренбургская область

происшествия

гидрометцентр

прорыв дамбы в орске

орск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939588731_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf172e96b7b624af7ff2baa677353e95.jpg

УФА, 13 апр — РИА Новости. Из затопленных территорий Оренбургской области эвакуировали более 13 тысяч человек, сообщило правительство региона в Telegram-канале."Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировано 13 194 человека, из них 1 145 человек, в том числе 212 детей, размещено в 38 ПВР", — говорится в публикации.По последним данным, в регионе подтоплены 12 213 домов, 17 203 приусадебных участка. За сутки от воды освободились 1645 домов.Утром в субботу уровень воды в реке Урал в районе Орска составляет 731 сантиметр при критическом уровне 700 сантиметров.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240413/orenburg-1939749024.html

оренбургская область

орск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Повышенный уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе Уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе за последние 2 часа поднялся на 3 см - до 1154 см, опасный уровень превышен на 224 см, сообщают власти 2024-04-13T08:51 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наводнения в россии — 2024, оренбургская область, происшествия, гидрометцентр, прорыв дамбы в орске, орск