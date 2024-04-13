В Оренбурге эвакуировали перинатальный центр из-за паводка

В Оренбурге эвакуировали новорожденных и беременных из перинатального центра
В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.
В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.
В регионе остаются подтопленными 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.
В регионе остаются подтопленными 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.
Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество.
Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество.
Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться, сообщили власти.
Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться, сообщили власти.
Появилась угроза прорыва насыпной дамбы в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе.
Появилась угроза прорыва насыпной дамбы в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе.
Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь.
Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь.
Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения.
Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения.
Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции.
Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции.
Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.
Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.
Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено десять миллиардов рублей.
Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено десять миллиардов рублей.
В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.
В регионе остаются подтопленными 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.
Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество.
Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться, сообщили власти.
Появилась угроза прорыва насыпной дамбы в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе.
Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь.
Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения.
Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции.
Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.
Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено десять миллиардов рублей.