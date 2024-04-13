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В Оренбурге эвакуировали перинатальный центр из-за паводка - РИА Новости, 13.04.2024
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08:10 13.04.2024 (обновлено: 12:05 13.04.2024)
https://ria.ru/20240413/orenburg-1939749024.html
В Оренбурге эвакуировали перинатальный центр из-за паводка
В Оренбурге эвакуировали перинатальный центр из-за паводка - РИА Новости, 13.04.2024
В Оренбурге эвакуировали перинатальный центр из-за паводка
В Оренбурге эвакуировали детей и беременных из перинатального центра из-за паводка, сообщил региональный Минздрав в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024
2024-04-13T08:10
2024-04-13T12:05
оренбургская область
оренбург
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
гидрометцентр
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УФА, 13 апр — РИА Новости. В Оренбурге эвакуировали детей и беременных из перинатального центра из-за паводка, сообщил региональный Минздрав в Telegram-канале."Эвакуировали из городского перинатального центра 34 беременных, 28 родильниц и 31 новорожденного, а также 20 гинекологических пациенток. Мамочек с новорожденными перевезли на автомобилях скорой медицинской помощи, гинекологических пациенток — в автобусах", — говорится в публикации.Решение об эвакуации медучреждения на проспекте Гагарина приняла министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. Также перевели пациентов гинекологического отделения. Эвакуация прошла штатно в течение полутора часов.По последним данным, уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 42 сантиментра за сутки — до 1171 сантиментра, в последние часы он перестал расти. За сутки в городе было затоплено около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240413/orenburg-1939744953.html
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РИА Новости
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оренбургская область, оренбург, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, гидрометцентр
Оренбургская область, Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Гидрометцентр
В Оренбурге эвакуировали перинатальный центр из-за паводка

В Оренбурге эвакуировали новорожденных и беременных из перинатального центра

© Фото : МинZдрав Оренбургской области/TelegramЭвакуация перинатального центра в Оренбурге из-за паводка
Эвакуация перинатального центра в Оренбурге из-за паводка - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© Фото : МинZдрав Оренбургской области/Telegram
Эвакуация перинатального центра в Оренбурге из-за паводка
Читать ria.ru в
УФА, 13 апр — РИА Новости. В Оренбурге эвакуировали детей и беременных из перинатального центра из-за паводка, сообщил региональный Минздрав в Telegram-канале.
"Эвакуировали из городского перинатального центра 34 беременных, 28 родильниц и 31 новорожденного, а также 20 гинекологических пациенток. Мамочек с новорожденными перевезли на автомобилях скорой медицинской помощи, гинекологических пациенток — в автобусах", — говорится в публикации.
Сирена в городе и массовая эвакуация: паводок в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.

Мужчина передвигается на своей лодке по затопленному участку в Оренбурге

В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В регионе остаются подтопленными 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

Женщина из затопленного района получает гуманитарную помощь, собранную для людей, пострадавших в результате прорыва дамбы, на улице Степана Разина в Оренбурге

В регионе остаются подтопленными 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество.

Затопленный дом в Оренбурге

Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться, сообщили власти.

Сотрудники полиции на месте подтопления в районе ЖК Дубки в Оренбурге

Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться, сообщили власти.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Появилась угроза прорыва насыпной дамбы в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе.

Паводок в Оренбурге

Появилась угроза прорыва насыпной дамбы в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь.

Пункт временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Оренбурге

Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

Затопленный частный дом в Оренбурге

Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции.

Камаз, утонувший в паводковых водах, на улице Донгузской в Оренбурге

Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

Местные жители в лодке на затопленной улице в Оренбурге

Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено десять миллиардов рублей.

Паводок в Оренбурге

Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено десять миллиардов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 10

В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

В регионе остаются подтопленными 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 10

Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться, сообщили власти.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 10

Появилась угроза прорыва насыпной дамбы в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 10

Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 10

Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 10

Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено десять миллиардов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
10 из 10
Решение об эвакуации медучреждения на проспекте Гагарина приняла министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. Также перевели пациентов гинекологического отделения. Эвакуация прошла штатно в течение полутора часов.
По последним данным, уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 42 сантиментра за сутки — до 1171 сантиментра, в последние часы он перестал расти. За сутки в городе было затоплено около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.
Подтопление в районе ЖК Гранд парк в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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06:50

Рекордный паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.
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Вчера, 12:49
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтопленыНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
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Оренбургская областьОренбургПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024Гидрометцентр
 
 
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