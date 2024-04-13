https://ria.ru/20240413/orenburg-1939749024.html

В Оренбурге эвакуировали перинатальный центр из-за паводка

В Оренбурге эвакуировали перинатальный центр из-за паводка - РИА Новости, 13.04.2024

В Оренбурге эвакуировали перинатальный центр из-за паводка

В Оренбурге эвакуировали детей и беременных из перинатального центра из-за паводка, сообщил региональный Минздрав в Telegram-канале. РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T08:10

2024-04-13T08:10

2024-04-13T12:05

оренбургская область

оренбург

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

гидрометцентр

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УФА, 13 апр — РИА Новости. В Оренбурге эвакуировали детей и беременных из перинатального центра из-за паводка, сообщил региональный Минздрав в Telegram-канале."Эвакуировали из городского перинатального центра 34 беременных, 28 родильниц и 31 новорожденного, а также 20 гинекологических пациенток. Мамочек с новорожденными перевезли на автомобилях скорой медицинской помощи, гинекологических пациенток — в автобусах", — говорится в публикации.Решение об эвакуации медучреждения на проспекте Гагарина приняла министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. Также перевели пациентов гинекологического отделения. Эвакуация прошла штатно в течение полутора часов.По последним данным, уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 42 сантиментра за сутки — до 1171 сантиментра, в последние часы он перестал расти. За сутки в городе было затоплено около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20240413/orenburg-1939744953.html

https://ria.ru/20240412/ural-1939582647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбургская область, оренбург, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, гидрометцентр