https://ria.ru/20240412/orenburg-1939593256.html

Сирена в городе и массовая эвакуация: паводок в Оренбурге

Сирена в городе и массовая эвакуация: паводок в Оренбурге - РИА Новости, 12.04.2024

Сирена в городе и массовая эвакуация: паводок в Оренбурге

Эвакуация людей из зоны подтопления в Оренбурге — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:57

2024-04-12T16:57

2024-04-12T16:57

фото

оренбургская область

оренбург

наводнения в россии — 2024

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Эвакуация людей из зоны подтопления в Оренбурге — в фотоленте Ria.ru.

оренбургская область

оренбург

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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