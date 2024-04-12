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Сирена в городе и массовая эвакуация: паводок в Оренбурге - РИА Новости, 12.04.2024
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16:57 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/orenburg-1939593256.html
Сирена в городе и массовая эвакуация: паводок в Оренбурге
Сирена в городе и массовая эвакуация: паводок в Оренбурге - РИА Новости, 12.04.2024
Сирена в городе и массовая эвакуация: паводок в Оренбурге
Эвакуация людей из зоны подтопления в Оренбурге — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:57
2024-04-12T16:57
фото
оренбургская область
оренбург
наводнения в россии — 2024
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Эвакуация людей из зоны подтопления в Оренбурге — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, оренбургская область, оренбург, наводнения в россии — 2024
Фото, Оренбургская область, Оренбург, Наводнения в России — 2024

Сирена в городе и массовая эвакуация: паводок в Оренбурге

Читать ria.ru в
Эвакуация людей из зоны подтопления в Оренбурге — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.

Мужчина передвигается на своей лодке по затопленному участку в Оренбурге

В Оренбурге из-за опасной паводковой ситуации проводится массовая эвакуация жителей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В регионе остаются подтопленными 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

Женщина из затопленного района получает гуманитарную помощь, собранную для людей, пострадавших в результате прорыва дамбы, на улице Степана Разина в Оренбурге

В регионе остаются подтопленными 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество.

Затопленный дом в Оренбурге

Правительство региона утром 12 апреля сообщало, что в областном центре подтоплено пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 садовое товарищество.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться, сообщили власти.

Сотрудники полиции на месте подтопления в районе ЖК Дубки в Оренбурге

Пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, через два дня уровень воды будет уменьшаться, сообщили власти.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Появилась угроза прорыва насыпной дамбы в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе.

Паводок в Оренбурге

Появилась угроза прорыва насыпной дамбы в поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургском районе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь.

Пункт временного размещения людей, пострадавших в результате прорыва дамбы в Оренбурге

Регионы Приволжского федерального округа доставили в затопленные районы Оренбуржья порядка 200 тонн воды и другую гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

Затопленный частный дом в Оренбурге

Энергетики развернули в Оренбурге 19 мобильных дизельных электростанций для оперативного перевода электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции.

Камаз, утонувший в паводковых водах, на улице Донгузской в Оренбурге

Подключение к резервным источникам электроснабжения жилых домов будет производиться только в тех районах, где не подтоплены придомовые территории, подвальные помещения и электроподстанции.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

Местные жители в лодке на затопленной улице в Оренбурге

Энергетики призывают граждан при угрозе затопления выключить все электроприборы и обесточить жилое помещение, а также напоминают, что нельзя приближаться к подтопленным энергообъектам и оборванным проводам.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено десять миллиардов рублей.

Паводок в Оренбурге

Из резервного фонда областного бюджета в Оренбуржье на ликвидацию последствий аномального паводка выделено десять миллиардов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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10 из 10
 
ФотоОренбургская областьОренбургНаводнения в России — 2024
 
 
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