https://ria.ru/20240413/orenburg-1939744953.html

В Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк", вода подошла к домам

В Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк", вода подошла к домам - РИА Новости, 13.04.2024

В Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк", вода подошла к домам

За ночь в Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк", уровень воды в реке Урал в последние часы перестал расти, сообщил журналистам глава муниципального диспетчерского... РИА Новости, 13.04.2024

2024-04-13T06:50

2024-04-13T06:50

2024-04-13T07:28

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уральский

гибдд мвд рф

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ОРЕНБУРГ, 13 апр - РИА Новости. За ночь в Оренбурге затопило ЖК "Гранд парк", уровень воды в реке Урал в последние часы перестал расти, сообщил журналистам глава муниципального диспетчерского центра города Александр Сиса."Во-первых, произошел перелив улицы Донгузской и улицы Уральской, там поставлены автомобили ГИБДД и оперативных служб для эвакуации жителей. Дополнительно еще произошло затопление ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам", — сказал он.В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекращена подача тепла и горячей воды. Также за сутки затопило порядка 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов, добавил Сиса.Уровень воды в реке Урал, по его словам, за сутки вырос на 42 сантиметра до 1171 сантиметра, при этом в последние четыре часа прирост прекратился.Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в связи с этим выразил надежду, что уровень воды в реке достиг пика и перестанет расти."Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад", — написал он в Telegram-канале.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По предварительной оценке, ущерб от наводнения может составить 40 миллиардов рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

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оренбург, уральский, гибдд мвд рф, происшествия