https://ria.ru/20240412/zhile-1939637460.html

В Красноярском крае с начала года построили 336 тысяч "квадратов" жилья

В Красноярском крае с начала года построили 336 тысяч "квадратов" жилья - РИА Новости, 12.04.2024

В Красноярском крае с начала года построили 336 тысяч "квадратов" жилья

Специалисты с начала текущего года построили в Красноярском крае 336 тысяч квадратных метров жилья, сообщает краевой минстрой. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:04

2024-04-12T15:04

2024-04-12T15:04

жилье

красноярский край

лесосибирск

дивногорск

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КРАСНОЯРСК, 12 апр — РИА Новости. Специалисты с начала текущего года построили в Красноярском крае 336 тысяч квадратных метров жилья, сообщает краевой минстрой. "В первом квартале текущего года в Красноярском крае введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. метров жилья. Из них индивидуальное жилое строительство составило 246 тыс. кв. метров, многоквартирных домов – 90 тыс. кв. метров. В соответствии с паспортом регионального проекта "Жильё" в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", в 2024 году в крае планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 270 тыс. кв. метров жилья", - говорится в сообщении. Отмечается, что кроме коммерческого жилья, в крае строят социальное, предназначенное для переселения из аварийных домов по нацпроекту "Жильё и городская среда" в городах Лесосибирске, Дивногорске и Боготоле, сёлах Новобирилюссы, Суриково, посёлке Подтёсово. В Балахтинском, Емельяновском, Нижнеингашском районах строятся 20-квартирные дома для детей-сирот и работников бюджетной сферы. Достраиваются семь многоквартирных домов для дольщиков, пострадавших от действий застройщиков-банкротов.

https://ria.ru/20240215/pereselenie-1927641466.html

красноярский край

лесосибирск

дивногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, красноярский край, лесосибирск, дивногорск