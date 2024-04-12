В Красноярском крае с начала года построили 336 тысяч "квадратов" жилья
КРАСНОЯРСК, 12 апр — РИА Новости. Специалисты с начала текущего года построили в Красноярском крае 336 тысяч квадратных метров жилья, сообщает краевой минстрой.
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"В первом квартале текущего года в Красноярском крае введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. метров жилья. Из них индивидуальное жилое строительство составило 246 тыс. кв. метров, многоквартирных домов – 90 тыс. кв. метров. В соответствии с паспортом регионального проекта "Жильё" в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", в 2024 году в крае планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 270 тыс. кв. метров жилья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме коммерческого жилья, в крае строят социальное, предназначенное для переселения из аварийных домов по нацпроекту "Жильё и городская среда" в городах Лесосибирске, Дивногорске и Боготоле, сёлах Новобирилюссы, Суриково, посёлке Подтёсово.
В Балахтинском, Емельяновском, Нижнеингашском районах строятся 20-квартирные дома для детей-сирот и работников бюджетной сферы. Достраиваются семь многоквартирных домов для дольщиков, пострадавших от действий застройщиков-банкротов.
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15 февраля, 17:51