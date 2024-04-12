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В Красноярском крае с начала года построили 336 тысяч "квадратов" жилья - РИА Новости, 12.04.2024
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15:04 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/zhile-1939637460.html
В Красноярском крае с начала года построили 336 тысяч "квадратов" жилья
В Красноярском крае с начала года построили 336 тысяч "квадратов" жилья - РИА Новости, 12.04.2024
В Красноярском крае с начала года построили 336 тысяч "квадратов" жилья
Специалисты с начала текущего года построили в Красноярском крае 336 тысяч квадратных метров жилья, сообщает краевой минстрой. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:04
2024-04-12T15:04
жилье
красноярский край
лесосибирск
дивногорск
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КРАСНОЯРСК, 12 апр — РИА Новости. Специалисты с начала текущего года построили в Красноярском крае 336 тысяч квадратных метров жилья, сообщает краевой минстрой. "В первом квартале текущего года в Красноярском крае введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. метров жилья. Из них индивидуальное жилое строительство составило 246 тыс. кв. метров, многоквартирных домов – 90 тыс. кв. метров. В соответствии с паспортом регионального проекта "Жильё" в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", в 2024 году в крае планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 270 тыс. кв. метров жилья", - говорится в сообщении. Отмечается, что кроме коммерческого жилья, в крае строят социальное, предназначенное для переселения из аварийных домов по нацпроекту "Жильё и городская среда" в городах Лесосибирске, Дивногорске и Боготоле, сёлах Новобирилюссы, Суриково, посёлке Подтёсово. В Балахтинском, Емельяновском, Нижнеингашском районах строятся 20-квартирные дома для детей-сирот и работников бюджетной сферы. Достраиваются семь многоквартирных домов для дольщиков, пострадавших от действий застройщиков-банкротов.
https://ria.ru/20240215/pereselenie-1927641466.html
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жилье, красноярский край, лесосибирск, дивногорск
Жилье, Красноярский край, Лесосибирск, Дивногорск

В Красноярском крае с начала года построили 336 тысяч "квадратов" жилья

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 12 апр — РИА Новости. Специалисты с начала текущего года построили в Красноярском крае 336 тысяч квадратных метров жилья, сообщает краевой минстрой.
«
"В первом квартале текущего года в Красноярском крае введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. метров жилья. Из них индивидуальное жилое строительство составило 246 тыс. кв. метров, многоквартирных домов – 90 тыс. кв. метров. В соответствии с паспортом регионального проекта "Жильё" в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда", в 2024 году в крае планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 270 тыс. кв. метров жилья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме коммерческого жилья, в крае строят социальное, предназначенное для переселения из аварийных домов по нацпроекту "Жильё и городская среда" в городах Лесосибирске, Дивногорске и Боготоле, сёлах Новобирилюссы, Суриково, посёлке Подтёсово.
В Балахтинском, Емельяновском, Нижнеингашском районах строятся 20-квартирные дома для детей-сирот и работников бюджетной сферы. Достраиваются семь многоквартирных домов для дольщиков, пострадавших от действий застройщиков-банкротов.
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ЖильеКрасноярский крайЛесосибирскДивногорск
 
 
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