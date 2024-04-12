https://ria.ru/20240412/vovan-1939552562.html
Вован и Лексус планируют новые розыгрыши глав государств
Вован и Лексус планируют новые розыгрыши глав государств - РИА Новости, 12.04.2024
Вован и Лексус планируют новые розыгрыши глав государств
Пранкеры Вован и Лексус планируют новые розыгрыши глав государств, в том числе и западных, заявил Алексей Столяров (Лексус), приехавший в Кемерово на... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:35
2024-04-12T11:35
2024-04-12T11:35
кемерово
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
в мире
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КЕМЕРОВО, 12 апр – РИА Новости. Пранкеры Вован и Лексус планируют новые розыгрыши глав государств, в том числе и западных, заявил Алексей Столяров (Лексус), приехавший в Кемерово на Международный фестиваль Юрия Гагарина. "Вся наша деятельности заключается в планировании развода главы того или иного государства, в том числе и западного, и мы постоянно находимся в этой подготовке", – подчеркнул он, отвечая на вопрос РИА Новости на встрече со студентами. Как пояснил Владимир Кузнецов (Вован), финальным роликам, которые видят зрители, предшествует длительная и кропотливая работа. Пранкер отметил, что они не подделывают голоса известных людей, от имени которых ведут диалог, а задают правильные вопросы, чтобы собеседник им поверил.
https://ria.ru/20240305/prank-1931126347.html
кемерово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемерово, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), в мире
Кемерово, Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован), В мире
Вован и Лексус планируют новые розыгрыши глав государств
Вован и Лексус планируют новые розыгрыши глав государств, в том числе западных