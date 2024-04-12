Рейтинг@Mail.ru
Вован и Лексус планируют новые розыгрыши глав государств - РИА Новости, 12.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/vovan-1939552562.html
Вован и Лексус планируют новые розыгрыши глав государств
Вован и Лексус планируют новые розыгрыши глав государств - РИА Новости, 12.04.2024
Вован и Лексус планируют новые розыгрыши глав государств
Пранкеры Вован и Лексус планируют новые розыгрыши глав государств, в том числе и западных, заявил Алексей Столяров (Лексус), приехавший в Кемерово на... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T11:35
2024-04-12T11:35
кемерово
алексей столяров (лексус)
владимир кузнецов (вован)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931317579_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c9efdb01145d5bab6d0aae272b3f4d22.jpg
КЕМЕРОВО, 12 апр – РИА Новости. Пранкеры Вован и Лексус планируют новые розыгрыши глав государств, в том числе и западных, заявил Алексей Столяров (Лексус), приехавший в Кемерово на Международный фестиваль Юрия Гагарина. "Вся наша деятельности заключается в планировании развода главы того или иного государства, в том числе и западного, и мы постоянно находимся в этой подготовке", – подчеркнул он, отвечая на вопрос РИА Новости на встрече со студентами. Как пояснил Владимир Кузнецов (Вован), финальным роликам, которые видят зрители, предшествует длительная и кропотливая работа. Пранкер отметил, что они не подделывают голоса известных людей, от имени которых ведут диалог, а задают правильные вопросы, чтобы собеседник им поверил.
https://ria.ru/20240305/prank-1931126347.html
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931317579_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_131df8a32f280d0af993544896c799c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемерово, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), в мире
Кемерово, Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован), В мире
Вован и Лексус планируют новые розыгрыши глав государств

Вован и Лексус планируют новые розыгрыши глав государств, в том числе западных

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПранкеры Лексус и Вован
Пранкеры Лексус и Вован - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пранкеры Лексус и Вован. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 12 апр – РИА Новости. Пранкеры Вован и Лексус планируют новые розыгрыши глав государств, в том числе и западных, заявил Алексей Столяров (Лексус), приехавший в Кемерово на Международный фестиваль Юрия Гагарина.
"Вся наша деятельности заключается в планировании развода главы того или иного государства, в том числе и западного, и мы постоянно находимся в этой подготовке", – подчеркнул он, отвечая на вопрос РИА Новости на встрече со студентами.
Как пояснил Владимир Кузнецов (Вован), финальным роликам, которые видят зрители, предшествует длительная и кропотливая работа. Пранкер отметил, что они не подделывают голоса известных людей, от имени которых ведут диалог, а задают правильные вопросы, чтобы собеседник им поверил.
Российские пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Вован и Лексус рассказали о лжи премьера Ирландии
5 марта, 04:48
 
КемеровоАлексей Столяров (Лексус)Владимир Кузнецов (Вован)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала