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Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем - РИА Новости, 12.04.2024
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18:51 12.04.2024 (обновлено: 22:42 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html
Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем
Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем - РИА Новости, 12.04.2024
Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем
Тегеран передал Вашингтону сообщение, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном силы США в регионе будут атакованы, передает портал Axios со РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:51
2024-04-12T22:42
в мире
израиль
иран
сша
корпус стражей исламской революции
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Тегеран передал Вашингтону сообщение, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном силы США в регионе будут атакованы, передает портал Axios со ссылкой на три американских источника.&quot;Иран передал сообщение администрации (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена через несколько арабских стран ранее на этой неделе: если Соединенные Штаты вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, силы США в регионе подвергнутся атаке&quot;, — говорится в публикации.Источники добавили, что из послания Тегерана неясно, подвергнутся ли американские силы атаке даже в случае оказания помощи Израилю в перехвате ракет или только если они примут участие в ответных операциях ЦАХАЛ. В США при этом полагают, что Иран может напасть на их военных, только если они присоединятся к контрнаступлению Израиля."Иранское сообщение заключалось в том, что мы атакуем силы, которые атакуют нас, поэтому не шутите с нами — и мы не будем шутить с вами", — сказал один из источников.Один из американских чиновников отметил, что США поддерживают прямой контакт с Ираном через посольство Швейцарии, однако через этот канал Тегеран не передавал подобных посланий.Как сообщил ранее в пятницу телеканал CBS News, в Вашингтоне ожидают, что атака Ирана против Израиля состоится 12 апреля. Источники утверждают, что Тегеран может применить более 100 дронов и десятки ракет против военных целей. США на фоне возможной эскалации всячески заверяют Израиль, что будут поддерживать союзников в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов.Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. Среди прочего под обстрел попала резиденция посла Исламской Республики Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства при ракетном ударе полностью разрушилось.По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в результате атаки израильских ВВС погибли семь офицеров КСИР, среди них — двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Тель-Авив заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
https://ria.ru/20240412/izrail-1939613549.html
https://ria.ru/20240412/iran-1939693253.html
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в мире, израиль, иран, сша, корпус стражей исламской революции, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, США, Корпус стражей исламской революции, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем

Иран предупредил США об атаке при вмешательстве в конфликт с Израилем

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Тегеран передал Вашингтону сообщение, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном силы США в регионе будут атакованы, передает портал Axios со ссылкой на три американских источника.
«

"Иран передал сообщение администрации (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена через несколько арабских стран ранее на этой неделе: если Соединенные Штаты вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, силы США в регионе подвергнутся атаке", — говорится в публикации.

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Источники добавили, что из послания Тегерана неясно, подвергнутся ли американские силы атаке даже в случае оказания помощи Израилю в перехвате ракет или только если они примут участие в ответных операциях ЦАХАЛ. В США при этом полагают, что Иран может напасть на их военных, только если они присоединятся к контрнаступлению Израиля.
«
"Иранское сообщение заключалось в том, что мы атакуем силы, которые атакуют нас, поэтому не шутите с нами — и мы не будем шутить с вами", — сказал один из источников.
Один из американских чиновников отметил, что США поддерживают прямой контакт с Ираном через посольство Швейцарии, однако через этот канал Тегеран не передавал подобных посланий.
Как сообщил ранее в пятницу телеканал CBS News, в Вашингтоне ожидают, что атака Ирана против Израиля состоится 12 апреля. Источники утверждают, что Тегеран может применить более 100 дронов и десятки ракет против военных целей. США на фоне возможной эскалации всячески заверяют Израиль, что будут поддерживать союзников в противостоянии любым угрозам, исходящим от Ирана и его сателлитов.
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Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. Среди прочего под обстрел попала резиденция посла Исламской Республики Хосейна Акбари, он не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства при ракетном ударе полностью разрушилось.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в результате атаки израильских ВВС погибли семь офицеров КСИР, среди них — двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
В Тегеране заявили, что оставляют за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора".
Президент Ирана Эбрахим Раиси также подчеркнул, что Тель-Авив заплатит высокую цену за эту атаку. Лидеры движений сопротивления в регионе заявили о необходимости задействовать все возможные ресурсы в противостоянии с Израилем для поддержки палестинского движения ХАМАС и других вооруженных палестинских формирований в секторе Газа.
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