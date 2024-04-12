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В Ленинградской области мужчина прикурил сигарету от пламени Вечного огня - РИА Новости, 12.04.2024
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13:32 12.04.2024
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В Ленинградской области мужчина прикурил сигарету от пламени Вечного огня
В Ленинградской области мужчина прикурил сигарету от пламени Вечного огня - РИА Новости, 12.04.2024
В Ленинградской области мужчина прикурил сигарету от пламени Вечного огня
Полицейские задержали мужчину, который прикурил сигарету от пламени Вечного огня в городе Кириши Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщила... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:32
2024-04-12T13:32
происшествия
ленинградская область
россия
кириши
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который прикурил сигарету от пламени Вечного огня в городе Кириши Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Подозреваемый осквернил мемориал павшим в Великой Отечественной войне 11 апреля в сквере Победы Киришей. "Прибывшие полицейские задержали злоумышленника, 29-летнего местного жителя. Установлено, что мужчина, находясь в парке в состоянии опьянения, прикурил сигарету от пламени Вечного огня", - говорится в сообщении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
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происшествия, ленинградская область, россия, кириши
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Кириши
В Ленинградской области мужчина прикурил сигарету от пламени Вечного огня

В Киришах задержали мужчину, прикурившего сигарету от пламени Вечного огня

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который прикурил сигарету от пламени Вечного огня в городе Кириши Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Подозреваемый осквернил мемориал павшим в Великой Отечественной войне 11 апреля в сквере Победы Киришей.
«
"Прибывшие полицейские задержали злоумышленника, 29-летнего местного жителя. Установлено, что мужчина, находясь в парке в состоянии опьянения, прикурил сигарету от пламени Вечного огня", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
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