https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939478131.html

Запад не готов осудить атаки ВСУ на ЗАЭС, заявил постпред Ульянов

Запад не готов осудить атаки ВСУ на ЗАЭС, заявил постпред Ульянов - РИА Новости, 12.04.2024

Запад не готов осудить атаки ВСУ на ЗАЭС, заявил постпред Ульянов

Западные страны не готовы осудить действия украинской стороны, заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T00:14

2024-04-12T00:14

2024-04-12T00:15

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ВЕНА, 12 апр - РИА Новости. Западные страны не готовы осудить действия украинской стороны, заявил журналистам представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов по итогам внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС.Как сообщалось ранее, в связи с нападениями и провокациями ВСУ против ЗАЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось в четверг в штаб-квартире агентства в Вене."Основная проблема, конечно, с западными странами. Что бы ни делали украинцы, они никогда и ни при каких обстоятельствах не готовы сказать что-либо негативное в адрес украинской стороны. И это выглядит как косвенное поощрение атак на ЗАЭС, о чем я тоже заявил в ходе своего выступления на заседании", - сказал Ульянов.Дипломат добавил, что он призвал западных коллег, если они боятся говорить об этом публично, "хотя бы по двусторонним каналам" "одернуть украинцев". "Те, кто имеет определенное влияние на Киев, вполне могли бы это сделать, но, по всем признакам, не делают", - пояснил постпред РФ.Он также уточнил, что российская сторона всегда оперативно информирует о произошедших атаках на объект."Мы информировали членов Агентства почти в режиме реального времени, буквально через несколько часов о каждом нападении. Наши люди на станции выводят инспекторов МАГАТЭ к местам, где видны следы и последствия атак. Все, что можно, мы даем в публичное пространство, рассылаем информационные циркуляры, которые расходятся среди всех государств-членов МАГАТЭ без исключения. Сложная ситуация, Запад держится сплоченно и де-факто покрывает любые действия Киева", - пояснил Ульянов.По его словам, он заявил на заседании в четверг, что "соображения политической конъюнктуры для западников важнее, чем ядерная безопасность, о которой они так заботятся на словах". "Де-факто - да, для них это важнее", - заключил дипломат.Ранее сообщалось, что также о серьезности ситуации вокруг Запорожской АЭС намерен заявить на следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в своем обращении к Совету Безопасности ООН.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240203/zaes-1925219601.html

https://ria.ru/20240412/magate-1939477939.html

https://ria.ru/20240412/ulyanov-1939477354.html

https://ria.ru/20231028/zaes-1905776808.html

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в мире, россия, вена, днепр (город), михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины