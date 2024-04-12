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Это предел. В Раде сделали мрачное предсказание
Это предел. В Раде сделали мрачное предсказание - РИА Новости, 12.04.2024
Это предел. В Раде сделали мрачное предсказание
Закон об ужесточении мобилизации на Украине станет водоразделом, после которого не будет обратного пути, заявил депутат Верховный рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T05:27
2024-04-12T05:27
2024-04-12T05:27
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Закон об ужесточении мобилизации на Украине станет водоразделом, после которого не будет обратного пути, заявил депутат Верховный рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в госизмене."Закон о мобилизации будет тем самым водоразделом, после которого обратного пути не будет. На одной стороне оказываются ОП (офис президента Украины. – ред.) и его опричники в лице депутатов, чиновников, полиции и всех этих бэб-шмэб-сбу. На другой – люди. Все", — написал депутат в своем Telegram-канале.По его словам, цель украинских властей – загнать всех в армию и удержать за счет этого власть, а цель всех остальных – выжить."*** (плохой. – ред.) фундамент для общественного консенсуса", — констатировал Дубинский.Верховная рада в четверг приняла законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. К нему было подано рекордное количество правок — более 4,2 тысячи. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Однако накануне внесения документа на рассмотрение в парламент, по информации издания "Украинская правда", из документа решили исключить вопрос демобилизации и вынести его отдельно.Кроме того, в начале апреля Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.
https://ria.ru/20240411/minoborony-1939452127.html
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в мире, украина, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Это предел. В Раде сделали мрачное предсказание
Дубинский: ужесточение мобилизации станет водоразделом для общества
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Закон об ужесточении мобилизации на Украине станет водоразделом, после которого не будет обратного пути, заявил депутат Верховный рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по подозрению в госизмене.
"Закон о мобилизации будет тем самым водоразделом, после которого обратного пути не будет. На одной стороне оказываются ОП (офис президента Украины
. – ред.) и его опричники в лице депутатов, чиновников, полиции и всех этих бэб-шмэб-сбу. На другой – люди. Все", — написал депутат в своем Telegram-канале.
По его словам, цель украинских властей – загнать всех в армию и удержать за счет этого власть, а цель всех остальных – выжить.
"*** (плохой. – ред.) фундамент для общественного консенсуса", — констатировал Дубинский.
Верховная рада в четверг приняла законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. К нему было подано рекордное количество правок — более 4,2 тысячи. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Однако накануне внесения документа на рассмотрение в парламент, по информации издания "Украинская правда", из документа решили исключить вопрос демобилизации и вынести его отдельно.
Кроме того, в начале апреля Владимир Зеленский
подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.