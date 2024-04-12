https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

Лучше дайте денег: Зеленский угрожает уничтожить Европу

Лучше дайте денег: Зеленский угрожает уничтожить Европу - РИА Новости, 12.04.2024

Лучше дайте денег: Зеленский угрожает уничтожить Европу

Уже для людей, далеких от политики, становится очевидно, что Украина не имеет никаких шансов победить в военном конфликте с Россией и слово "если" в вокабуляре... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T08:00

2024-04-12T08:00

2024-04-12T08:00

аналитика

россия

киев

украина

дмитрий песков

рафаэль гросси

мария захарова

магатэ

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Уже для людей, далеких от политики, становится очевидно, что Украина не имеет никаких шансов победить в военном конфликте с Россией и слово "если" в вокабуляре даже западных СМИ необратимо заменяется "когда". Для главных западных кукловодов это ясно вдвойне, и именно поэтому на фоне продолжающегося наступления российских войск почти на всем протяжении фронта и риска одномоментного обрушения украинской обороны все чаще в инфополе появляются призывы к переговорам — желательно по "стамбульской формуле", где есть шанс минимизировать потери Украины и Запада и сохранить побитое лицо.Но, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, стамбульский поезд уже ушел, постукивая колесами: "при разрешении ситуации на Украине следует учитывать новые геополитические реалии", а это значит — давай, до свидания!Для киевской верхушки признание новых геополитических реалий означает полную капитуляцию и, скорее всего, физическое уничтожение: как любят говорить американцы, загнанных лошадей пристреливают, особенно если они слишком много едят и слишком много знают.Уткнувшаяся носом в собственные антироссийские санкции и недооценившая мощь и мотивацию России западная элита уже по факту была бы готова слить Украину, но выяснилось, что их любимый укрофюрер, которому ранее со слезами на глазах рукоплескали все главные западные сборища, ради собственного выживания готов уничтожить своих же благодетелей.Несколько дней назад мы стали свидетелями масштабной атаки украинскими дронами-камикадзе Запорожской АЭС, которая с начала СВО находится под контролем российских военных. Атаки продолжались несколько дней и вызвали ряд повреждений АЭС, которые, к счастью, на данный момент для физической целостности станции опасности не представляют. Если бы не четкие и слаженные действия наших военных, последствия могли бы быть совершенно непредсказуемыми.Россия мгновенно направила в МАГАТЭ ноту о том, что повреждения ЗАЭС могут привести к катастрофе, а члены и руководство агентства должны осудить Киев, стоящий за атаками. При этом российский МИД был предельно конкретен:На этом фоне МАГАТЭ суетливо запланировало заседание за закрытыми дверьми, которое предсказуемо родило мышь.Сложно требовать от слизняка прямого позвоночника — и ранее обласканный в России гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не нашел в себе смелости прямо назвать тех, кто попытался атаковать Запорожскую АЭС. Вместо этого в привычной манере зазвучали призывы в воздух к "максимальной сдержанности", а поднятые кулачки были направлены не на Киев, а на неких неназванных злодеев: "Кто бы ни стоял за атаками, они играют с огнем. Нападения на атомные электростанции крайне безответственны и опасны, и их необходимо прекратить".Кто-то мог бы назвать деятелей из МАГАТЭ продажными трусливыми шакалами, но по факту в подобные организации идут не за правдой, справедливостью и геройством, а за тихой пенсией международного чиновника, и никаких смелых откровений с этой стороны мы не услышим никогда.Суета в международных кабинетах была вызвана другим: загнанный в угол киевский режим решил сделать Западу предложение, от которого сложно отказаться. Варианты простые: либо вы все же даете нам много денег и всей мощью НАТО сокрушаете Россию, либо мы устраиваем Европе Чернобыль на стероидах. И да, нам нечего терять.Судя по плохо скрываемой панике, угроза небеспочвенная.Запорожская АЭС — самая крупная в Европе. Ядерные реакторы ЗАЭС содержат объем радиации в 30-35 раз больше, чем было во взорвавшемся чернобыльском ядерном реакторе. Разрушение станции повлечет за собой заражение огромной по площади территории, после чего начнется голод, который затронет более сотни миллионов человек. Радиационное заражение может охватить не только Донецкую и Луганскую народные республики, приграничные районы России и Белоруссии, но и Киевскую, Запорожскую, Харьковскую, Полтавскую, Херсонскую, Одесскую, Николаевскую, Кировоградскую и Винницкую области, пока находящиеся под контролем Киева, а также Молдавию, Болгарию, Румынию, Польшу, Турцию, Грузию, Германию и Словакию, оно может дойти до Скандинавии. Могут стать необитаемыми побережья Черного и Средиземного морей. Вся зараженная территория может стать непригодной для жизни человека на многие тысячи лет.Риск осуществления данного сценария, впрочем, невелик, так как ВС России делают все, чтобы обеспечить безопасность ЗАЭС, и пять из шести реакторов станции остановлены, а шестой находится в состоянии "горячий останов" для обеспечения потребностей станции, то есть ядерный шантаж Зеленского в первую очередь рассчитан на нежную психику европейцев, расшатанную неудачами очередного "похода на восток".Еще в 2022 году, после первых обстрелов Киевом ЗАЭС, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что киевские власти "фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь подпалить ее в угоду своим нацистским идолам".Найдут ли западные дрессировщики в себе смелость, чтобы пристрелить вскормленного ими взбесившегося зверя, — покажет время.Но, скорее всего, это придется сделать нам: если что-то должно быть сделано хорошо, надо это сделать самому.

https://ria.ru/20240411/zakharova-1939428013.html

https://ria.ru/20240411/bezuglaya-1939420340.html

https://ria.ru/20240411/zaes-1939422804.html

https://ria.ru/20240411/gatilov-1939374730.html

https://ria.ru/20240411/plan-1939406543.html

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аналитика, россия, киев, украина, дмитрий песков, рафаэль гросси, мария захарова, магатэ, запорожская аэс, нато