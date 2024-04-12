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Пешеходов в Петербурге сбил трамвай с искусственным интеллектом - РИА Новости, 12.04.2024
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18:22 12.04.2024 (обновлено: 19:38 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/tramvay-1939687052.html
Пешеходов в Петербурге сбил трамвай с искусственным интеллектом
Пешеходов в Петербурге сбил трамвай с искусственным интеллектом - РИА Новости, 12.04.2024
Пешеходов в Петербурге сбил трамвай с искусственным интеллектом
Трамвай, который при обкатке в пятницу сбил трех пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге, относится к электротранспорту, оснащенному системой... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:22
2024-04-12T19:38
происшествия
авто
санкт-петербург
россия
уралтрансмаш
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Трамвай, который при обкатке в пятницу сбил трех пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге, относится к электротранспорту, оснащенному системой искусственного интеллектам – это новый двухсекционный трамвай "Довлатов", выдержанный в ретро-стиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Горэлектротранса". Как сообщали РИА Новости в региональном главке МВД РФ, в пятницу днем трамвай сбил трех пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. Городской комитет по здравоохранению информировал, что женщина, пострадавшая в этом ДТП, госпитализирована в тяжелом состоянии, двое мужчин направлены в больницу в состоянии средней тяжести. В "Горэлектротрансе" уточняли, что трамвай проходил обкатку, в нем не было пассажиров. "Это "Довлатов", – сказала представитель "Горэлектротранса", отвечая на вопрос о технических характеристиках трамвая, сбившего пешеходов. Она воздержалась от предположений относительно того, что могло стать причиной дорожной аварии, помимо возможного отказа тормозов, до завершения соответствующей проверки. Ранее в ноябре городские власти сообщали о доставке в Петербург нового двухсекционного трамвая "Довлатов", выдержанного в ретро-стиле. Как и трамвай "Достоевский", он изготовлен на заводе "Уралтрансмаш". Отмечалось, что в основе комплекса безопасности трамвая российские разработки технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Они включают систему контроля за состоянием водителя. Трамвай остановится, если водитель потеряет концентрацию или если на путях окажется человек или предмет. Кузов вагона изготовлен из современных композиционных материалов.При этом в пресс-службе Cognitive Pilot сообщили РИА Новости, что на этом трамвае система "Умный трамвай" не была включена. "Трамвай новый, он проходил обкатку и находился в ручном управлении. Систему автономной помощи водителя не инициировали", - сказали там, добавив, что компания глубоко сочувствует пострадавшим.
https://ria.ru/20230927/avariya-1899012600.html
санкт-петербург
россия
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происшествия, авто, санкт-петербург, россия, уралтрансмаш
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Уралтрансмаш
Пешеходов в Петербурге сбил трамвай с искусственным интеллектом

Трамвай, сбивший пешеходов в Петербурге, оснащен искусственным интеллектом

© фото очевидцаНа месте ДТП в Санкт-Петербурге, где трамвай наехал на трех пешеходов
На месте ДТП в Санкт-Петербурге, где трамвай наехал на трех пешеходов
© фото очевидца
На месте ДТП в Санкт-Петербурге, где трамвай наехал на трех пешеходов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Трамвай, который при обкатке в пятницу сбил трех пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге, относится к электротранспорту, оснащенному системой искусственного интеллектам – это новый двухсекционный трамвай "Довлатов", выдержанный в ретро-стиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Горэлектротранса".
Как сообщали РИА Новости в региональном главке МВД РФ, в пятницу днем трамвай сбил трех пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. Городской комитет по здравоохранению информировал, что женщина, пострадавшая в этом ДТП, госпитализирована в тяжелом состоянии, двое мужчин направлены в больницу в состоянии средней тяжести. В "Горэлектротрансе" уточняли, что трамвай проходил обкатку, в нем не было пассажиров.
"Это "Довлатов", – сказала представитель "Горэлектротранса", отвечая на вопрос о технических характеристиках трамвая, сбившего пешеходов.
Она воздержалась от предположений относительно того, что могло стать причиной дорожной аварии, помимо возможного отказа тормозов, до завершения соответствующей проверки.
Ранее в ноябре городские власти сообщали о доставке в Петербург нового двухсекционного трамвая "Довлатов", выдержанного в ретро-стиле. Как и трамвай "Достоевский", он изготовлен на заводе "Уралтрансмаш".
Отмечалось, что в основе комплекса безопасности трамвая российские разработки технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Они включают систему контроля за состоянием водителя. Трамвай остановится, если водитель потеряет концентрацию или если на путях окажется человек или предмет. Кузов вагона изготовлен из современных композиционных материалов.
При этом в пресс-службе Cognitive Pilot сообщили РИА Новости, что на этом трамвае система "Умный трамвай" не была включена. "Трамвай новый, он проходил обкатку и находился в ручном управлении. Систему автономной помощи водителя не инициировали", - сказали там, добавив, что компания глубоко сочувствует пострадавшим.
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ПроисшествияАвтоСанкт-ПетербургРоссияУралтрансмаш
 
 
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