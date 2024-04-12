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В Петербурге трамвай сбил пешеходов - РИА Новости, 12.04.2024
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16:52 12.04.2024 (обновлено: 18:48 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/tramvay-1939666599.html
В Петербурге трамвай сбил пешеходов
В Петербурге трамвай сбил пешеходов - РИА Новости, 12.04.2024
В Петербурге трамвай сбил пешеходов
Трамвай сбил трех пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:52
2024-04-12T18:48
происшествия
авто
санкт-петербург
россия
васильевский остров
уралтрансмаш
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Трамвай сбил трех пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. &quot;У трамвая на Наличной улице, по предварительным данным со слов водителя, отказали тормоза, он наехал на трех пешеходов, в числе которых одна женщина&quot;, — сказал собеседник агентства.Как уточнили в городском комитете по здравоохранению, одна женщина получила тяжелые травмы, ее госпитализировали в Мариинскую больницу. Двух мужчин в состоянии средней степени тяжести доставили в Елизаветинскую больницу.Прокуратура Петербурга сообщила, что ДТП произошло на углу Наличной улицы и улицы Одоевского. Ведомство проверяет обстоятельства инцидента.В свою очередь, в ГУП "Горэлектротранс" заявили, что сбивший пешеходов трамвай проходил обкатку. Там добавили, что из-за аварии пришлось изменить маршруты №6 и №40, которые из центра Петербурга временно следуют до 19-й линии Васильевского острова.В учреждении также рассказали, что попавший в аварию трамвай — это новый двухсекционный "Довлатов", оснащенный системой искусственного интеллекта. При этом представитель "Горэлектротранса" воздержалась от предположений относительно того, что могло стать причиной ДТП, помимо возможного отказа тормозов, до завершения соответствующей проверки.В ноябре прошлого года городские власти сообщали о доставке в Петербург нового двухсекционного трамвая "Довлатов", выдержанного в ретро-стиле. Как и "Достоевский", он изготовлен на заводе "Уралтрансмаш".Отмечалось, что в основе комплекса безопасности трамвая российские разработки технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Они включают систему контроля за состоянием водителя. Трамвай остановится, если водитель потеряет концентрацию или если на путях окажется человек или предмет. Кузов вагона изготовлен из современных композиционных материалов.
https://ria.ru/20231110/dtp-1908629668.html
https://ria.ru/20240328/postradavshiy-1936376473.html
санкт-петербург
россия
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происшествия, авто, санкт-петербург, россия, васильевский остров, уралтрансмаш
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Васильевский остров, Уралтрансмаш
В Петербурге трамвай сбил пешеходов

Трамвай в Петербурге сбил 3 пешеходов, предварительно, из-за отказавших тормозов

© фото очевидцаНа месте ДТП в Санкт-Петербурге, где трамвай наехал на трех пешеходов
На месте ДТП в Санкт-Петербурге, где трамвай наехал на трех пешеходов
© фото очевидца
На месте ДТП в Санкт-Петербурге, где трамвай наехал на трех пешеходов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Трамвай сбил трех пешеходов на Наличной улице в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
«

"У трамвая на Наличной улице, по предварительным данным со слов водителя, отказали тормоза, он наехал на трех пешеходов, в числе которых одна женщина", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили в городском комитете по здравоохранению, одна женщина получила тяжелые травмы, ее госпитализировали в Мариинскую больницу. Двух мужчин в состоянии средней степени тяжести доставили в Елизаветинскую больницу.
Прокуратура Петербурга сообщила, что ДТП произошло на углу Наличной улицы и улицы Одоевского. Ведомство проверяет обстоятельства инцидента.
В свою очередь, в ГУП "Горэлектротранс" заявили, что сбивший пешеходов трамвай проходил обкатку. Там добавили, что из-за аварии пришлось изменить маршруты №6 и №40, которые из центра Петербурга временно следуют до 19-й линии Васильевского острова.
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В учреждении также рассказали, что попавший в аварию трамвай — это новый двухсекционный "Довлатов", оснащенный системой искусственного интеллекта. При этом представитель "Горэлектротранса" воздержалась от предположений относительно того, что могло стать причиной ДТП, помимо возможного отказа тормозов, до завершения соответствующей проверки.
В ноябре прошлого года городские власти сообщали о доставке в Петербург нового двухсекционного трамвая "Довлатов", выдержанного в ретро-стиле. Как и "Достоевский", он изготовлен на заводе "Уралтрансмаш".
Отмечалось, что в основе комплекса безопасности трамвая российские разработки технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Они включают систему контроля за состоянием водителя. Трамвай остановится, если водитель потеряет концентрацию или если на путях окажется человек или предмет. Кузов вагона изготовлен из современных композиционных материалов.
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ПроисшествияАвтоСанкт-ПетербургРоссияВасильевский островУралтрансмаш
 
 
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