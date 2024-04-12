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Симферополь. Часть 2. Подвиг подпольщиков и освобождение полуострова - РИА Новости, 12.04.2024
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14:00 12.04.2024 (обновлено: 19:03 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/simferopol-1939553164.html
Симферополь. Часть 2. Подвиг подпольщиков и освобождение полуострова
Симферополь. Часть 2. Подвиг подпольщиков и освобождение полуострова - РИА Новости, 12.04.2024
Симферополь. Часть 2. Подвиг подпольщиков и освобождение полуострова
Симферополь был освобожден от немецких захватчиков 13 апреля 1944 года, мучительная оккупация продолжалась 865 дней. Отступающие фашисты планировали полностью заминировать и взорвать город, когда в него зайдут советские солдаты. Как крымским подпольщикам удалось сорвать планы оккупантов, а Красной Армии всего за 35 дней освободить весь полуостров?
2024-04-12T14:00
2024-04-12T19:03
освобождение
освобождение. путь к победе
симферополь
республика крым
красная армия
обстрелы
нацисты
нацистский режим
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Симферополь. Часть 2. Подвиг подпольщиков и освобождение полуострова
Симферополь был освобожден от немецких захватчиков 13 апреля 1944 года, мучительная оккупация продолжалась 865 дней. Отступающие фашисты планировали полностью заминировать город и взорвать его, когда в Симферополь зайдут советские солдаты. Как крымским подпольщикам удалось сорвать планы оккупантов, а Красной Армии – всего за 35 дней освободить весь полуостров?
audio/mpeg
Симферополь. Часть 2. Подвиг подпольщиков и освобождение полуострова
Симферополь был освобожден от немецких захватчиков 13 апреля 1944 года, мучительная оккупация продолжалась 865 дней. Отступающие фашисты планировали полностью заминировать город и взорвать его, когда в Симферополь зайдут советские солдаты. Как крымским подпольщикам удалось сорвать планы оккупантов, а Красной Армии – всего за 35 дней освободить весь полуостров?
audio/mpeg
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода политологу и кандидату исторических наук Андрею Никифорову.Увидеть кадры военной фотохроники из Симферополя и других городов Крымского полуострова можно на фотовыставках проекта "Освобождение. Путь к Победе":Выставка "Освобождение. Путь к Победе" проходит в Крымском федеральном университете. Открытие выставки состоялось 10 апреля.Выставка "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма" (организована при поддержке Министерства культуры Республики Крым) проходит в музее-заповеднике "Судакская крепость". Открытие выставки состоялось 11 апреля.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Андрей ТемновАвтор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Даниил Кононенко, Дарья Гусарова, Руслан Жигалов, Артём Буфтяк, Анастасия Кудрявцева
симферополь
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освобождение. путь к победе, симферополь, республика крым, красная армия, обстрелы, нацисты, нацистский режим, фашисты, адольф гитлер, великая отечественная война (1941-1945), подкаст, социальный навигатор, аудио
Освобождение, Освобождение. Путь к Победе, Симферополь, Республика Крым, Красная армия, обстрелы, нацисты, нацистский режим, фашисты, Адольф Гитлер, Великая Отечественная война (1941-1945), Подкаст, Социальный навигатор
Освобождение

Симферополь. Часть 2. Подвиг подпольщиков и освобождение полуострова

Освобождение
Симферополь. Часть 2. Подвиг подпольщиков и освобождение полуострова
Вчера, 14:00
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Симферополь был освобожден от немецких захватчиков 13 апреля 1944 года, мучительная оккупация продолжалась 865 дней. Отступающие фашисты планировали полностью заминировать и взорвать город, когда в него зайдут советские солдаты. Как крымским подпольщикам удалось сорвать планы оккупантов, а Красной Армии всего за 35 дней освободить весь полуостров?
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода политологу и кандидату исторических наук Андрею Никифорову.
Увидеть кадры военной фотохроники из Симферополя и других городов Крымского полуострова можно на фотовыставках проекта "Освобождение. Путь к Победе":
Выставка "Освобождение. Путь к Победе" проходит в Крымском федеральном университете. Открытие выставки состоялось 10 апреля.

Выставка "Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма" (организована при поддержке Министерства культуры Республики Крым) проходит в музее-заповеднике "Судакская крепость". Открытие выставки состоялось 11 апреля.
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________
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Автор эпизода: Анастасия Кудрявцева
Голоса эпизода: Даниил Кононенко, Дарья Гусарова, Руслан Жигалов, Артём Буфтяк, Анастасия Кудрявцева
 
ОсвобождениеОсвобождение. Путь к ПобедеСимферопольРеспублика КрымКрасная армияобстрелынацистынацистский режимфашистыАдольф ГитлерВеликая Отечественная война (1941-1945)ПодкастСоциальный навигатор
 
 
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