https://ria.ru/20240412/rpts-1939540071.html

Захарова прокомментировала заявление главы МВД Эстонии об РПЦ

Захарова прокомментировала заявление главы МВД Эстонии об РПЦ - РИА Новости, 12.04.2024

Захарова прокомментировала заявление главы МВД Эстонии об РПЦ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение главы МВД Эстонии признать РПЦ "террористической" организацией, заявила, что "все... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:38

2024-04-12T10:38

2024-04-12T10:47

эстония

русская православная церковь

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение главы МВД Эстонии признать РПЦ "террористической" организацией, заявила, что "все признаки душевного нездоровья налицо".Ранее Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране.Комментируя это РИА Новости, Захарова указала, что "все признаки душевного нездоровья налицо"."Но и с логикой беда: С кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский, с террористами? Лаури подставил Ватикан", - заявила она.

https://ria.ru/20240403/estoniya-1937587288.html

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эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эстония, русская православная церковь, в мире, мария захарова