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Захарова прокомментировала заявление главы МВД Эстонии об РПЦ - РИА Новости, 12.04.2024
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10:38 12.04.2024 (обновлено: 10:47 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/rpts-1939540071.html
Захарова прокомментировала заявление главы МВД Эстонии об РПЦ
Захарова прокомментировала заявление главы МВД Эстонии об РПЦ - РИА Новости, 12.04.2024
Захарова прокомментировала заявление главы МВД Эстонии об РПЦ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение главы МВД Эстонии признать РПЦ "террористической" организацией, заявила, что "все... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:38
2024-04-12T10:47
эстония
русская православная церковь
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение главы МВД Эстонии признать РПЦ "террористической" организацией, заявила, что "все признаки душевного нездоровья налицо".Ранее Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране.Комментируя это РИА Новости, Захарова указала, что "все признаки душевного нездоровья налицо"."Но и с логикой беда: С кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский, с террористами? Лаури подставил Ватикан", - заявила она.
https://ria.ru/20240403/estoniya-1937587288.html
https://ria.ru/20240401/priznanie-1937094994.html
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эстония, русская православная церковь, в мире, мария захарова
Эстония, Русская православная церковь, В мире, Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявление главы МВД Эстонии об РПЦ

Захарова заявила, что у главы МВД Эстонии есть признаки душевного нездоровья

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение главы МВД Эстонии признать РПЦ "террористической" организацией, заявила, что "все признаки душевного нездоровья налицо".
Ранее Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат "террористической" организацией, чтобы в конечном счете запретить его деятельность в стране.
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Комментируя это РИА Новости, Захарова указала, что "все признаки душевного нездоровья налицо".
"Но и с логикой беда: С кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа Римский, с террористами? Лаури подставил Ватикан", - заявила она.
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ЭстонияРусская православная церковьВ миреМария Захарова
 
 
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