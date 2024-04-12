https://ria.ru/20240412/rak-1939537563.html
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака кожи
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака кожи - РИА Новости, 12.04.2024
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака кожи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Висмодегиб-Промомед", это первый отечественный дженерик в рамках международного... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:23
2024-04-12T10:23
2024-04-12T10:23
общество
здоровье - общество
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96218/06/962180633_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_f182ed30775a4aeba5321c0127e4d6ad.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Висмодегиб-Промомед", это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Висмодегиб" для лечения одной из разновидностей рака кожи, препарат будет на 40% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство. "Согласованные цены на "Висмодегиб-Промомед" снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Эриведж" на 40%", - говорится в сообщении. Уточняется, что цена за упаковку "Эриведжа" из 28 капсул в дозировке 150 миллиграммов зарегистрирована на уровне 269 341 рубль, а за такую же упаковку "Висмодегиб-Промомед" согласована в 161 605 рублей. В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20230919/diabet-1897345937.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96218/06/962180633_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4d5d85170bf8af402eb3f69dd511c64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака кожи
ФАС согласовала цены на препарат "Висмодегиб-Промомед"
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Висмодегиб-Промомед", это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Висмодегиб" для лечения одной из разновидностей рака кожи, препарат будет на 40% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство.
«
"Согласованные цены на "Висмодегиб-Промомед" снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Эриведж" на 40%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что цена за упаковку "Эриведжа" из 28 капсул в дозировке 150 миллиграммов зарегистрирована на уровне 269 341 рубль, а за такую же упаковку "Висмодегиб-Промомед" согласована в 161 605 рублей.
В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.