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ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака кожи - РИА Новости, 12.04.2024
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10:23 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/rak-1939537563.html
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака кожи
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака кожи - РИА Новости, 12.04.2024
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака кожи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Висмодегиб-Промомед", это первый отечественный дженерик в рамках международного... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T10:23
2024-04-12T10:23
общество
здоровье - общество
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Висмодегиб-Промомед", это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Висмодегиб" для лечения одной из разновидностей рака кожи, препарат будет на 40% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство. "Согласованные цены на "Висмодегиб-Промомед" снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Эриведж" на 40%", - говорится в сообщении. Уточняется, что цена за упаковку "Эриведжа" из 28 капсул в дозировке 150 миллиграммов зарегистрирована на уровне 269 341 рубль, а за такую же упаковку "Висмодегиб-Промомед" согласована в 161 605 рублей. В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака кожи

ФАС согласовала цены на препарат "Висмодегиб-Промомед"

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Висмодегиб-Промомед", это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Висмодегиб" для лечения одной из разновидностей рака кожи, препарат будет на 40% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство.
«
"Согласованные цены на "Висмодегиб-Промомед" снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Эриведж" на 40%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что цена за упаковку "Эриведжа" из 28 капсул в дозировке 150 миллиграммов зарегистрирована на уровне 269 341 рубль, а за такую же упаковку "Висмодегиб-Промомед" согласована в 161 605 рублей.
В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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