https://ria.ru/20240412/rak-1939537563.html

ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака кожи

ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака кожи - РИА Новости, 12.04.2024

ФАС согласовала цены на отечественный препарат для лечения рака кожи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Висмодегиб-Промомед", это первый отечественный дженерик в рамках международного... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:23

2024-04-12T10:23

2024-04-12T10:23

общество

здоровье - общество

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Висмодегиб-Промомед", это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Висмодегиб" для лечения одной из разновидностей рака кожи, препарат будет на 40% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство. "Согласованные цены на "Висмодегиб-Промомед" снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Эриведж" на 40%", - говорится в сообщении. Уточняется, что цена за упаковку "Эриведжа" из 28 капсул в дозировке 150 миллиграммов зарегистрирована на уровне 269 341 рубль, а за такую же упаковку "Висмодегиб-Промомед" согласована в 161 605 рублей. В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)