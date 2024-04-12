https://ria.ru/20240412/print-1939683171.html

Пойдут на Запад. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ по всей линии фронта

Пойдут на Запад. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ по всей линии фронта - РИА Новости, 12.04.2024

Пойдут на Запад. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ по всей линии фронта

Российские военные наступают по всей линии соприкосновения, уничтожая ВСУ, пишет бывший сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Арджун... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T18:10

2024-04-12T18:10

2024-04-12T18:34

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сергей шойгу

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские военные наступают по всей линии соприкосновения, уничтожая ВСУ, пишет бывший сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Арджун Каточ в статье для The Print."После невероятного провала украинского контрнаступления прошлым летом и недавнего освобождения Авдеевки российские силы продвигаются по всей многокилометровой линии фронта, даже несмотря на распутицу", — говорится в материале.Как указал автор статьи, стратегическая цель российских военных – постепенно перемолоть и ничего не оставить от Вооруженных сил Украины, которые каждый день несут большие потери."Украинская армия уничтожается, и никакая помощь не сможет ее спасти. Россия выиграет эту войну; единственный вопрос сейчас в том, как далеко на запад пойдут ее войска", — резюмировал Каточ.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240412/dzhonson-1939656158.html

https://ria.ru/20240412/figaro-1939635884.html

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авдеевка

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россия, авдеевка, сергей шойгу, вооруженные силы украины, оон, в мире, украина, вооруженные силы рф, политика