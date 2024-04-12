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Пойдут на Запад. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ по всей линии фронта
Пойдут на Запад. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ по всей линии фронта - РИА Новости, 12.04.2024
Пойдут на Запад. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ по всей линии фронта
Российские военные наступают по всей линии соприкосновения, уничтожая ВСУ, пишет бывший сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Арджун... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T18:10
2024-04-12T18:10
2024-04-12T18:34
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские военные наступают по всей линии соприкосновения, уничтожая ВСУ, пишет бывший сотрудник Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Арджун Каточ в статье для The Print."После невероятного провала украинского контрнаступления прошлым летом и недавнего освобождения Авдеевки российские силы продвигаются по всей многокилометровой линии фронта, даже несмотря на распутицу", — говорится в материале.Как указал автор статьи, стратегическая цель российских военных – постепенно перемолоть и ничего не оставить от Вооруженных сил Украины, которые каждый день несут большие потери."Украинская армия уничтожается, и никакая помощь не сможет ее спасти. Россия выиграет эту войну; единственный вопрос сейчас в том, как далеко на запад пойдут ее войска", — резюмировал Каточ.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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Пойдут на Запад. СМИ раскрыли, что произошло с ВСУ по всей линии фронта
The Print: ВС России наступают по всей линии фронта, уничтожая ВСУ