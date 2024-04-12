https://ria.ru/20240412/posolstvo-1939519507.html

Посольство России в Южной Корее призвало не дискриминировать ученых

Посольство России в Южной Корее призвало не дискриминировать ученых - РИА Новости, 12.04.2024

Посольство России в Южной Корее призвало не дискриминировать ученых

Требование к российским ученым скрывать свою связь с Россией ради доступа на Международный геологический конгресс в Пусане является политизированным,... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T09:31

2024-04-12T09:31

2024-04-12T09:31

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южная корея

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Требование к российским ученым скрывать свою связь с Россией ради доступа на Международный геологический конгресс в Пусане является политизированным, южнокорейские организаторы должны соблюдать базовые принципы недискриминации, заявили РИА Новости в посольстве России в Южной Корее. Ранее российский химик Артем Оганов рассказал РИА Новости, что его приглашали выступить на Международном геологическом конгрессе в Южной Корее, исключив во всех материалах конференции аффилиацию с Россией, фактически "под нейтральным флагом", но ученый отказался и в ответном письме назвал такие требования дискриминацией. В южнокорейском оргкомитете конгресса РИА Новости сообщили, что предлагали российским ученым зарегистрироваться на мероприятие от организации, в названии которой не будет упоминания России или российских географических названий. Это, по словам организаторов, является попыткой помочь россиянам принять участие в мероприятии, несмотря на позицию Международного союза геологических наук, требующего отказывать представителям России. "Позиция, занятая корейскими организаторами Международного геологического конгресса, которые со ссылкой на некие "правила" Международного союза геологических наук требуют от российских ученых изменить свою российскую аффилиацию на принадлежность к другой стране для того, чтобы их доклады были рассмотрены, вызывает категорическое неприятие. Нет сомнений, что за этим стоят политизированные интересы определенной группы государств, которые таким образом пытаются переносить выстраиваемые ими в международных отношениях разграничительные линии и на научную сферу", - заявили в посольстве. В российской дипмиссии выразили уверенность, что подобным "нечистоплотным интригам" не должно быть места в науке. Там напомнили, что согласно основополагающим принципам ООН, зафиксированным в Уставе Всемирной организации, Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Декларации ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1963 года и соответствующей международной конвенции, а также других документах, все государства обязуются "не допускать какой бы то ни было дискриминации и не подстрекать к такой дискриминации, объединять, а не разъединять людей". На поощрение открытой науки на благо всего человечества и свободного потока идей ориентируют и провозглашенные цели Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). "Призываем организаторов Международного геологического конгресса в Республике Корея руководствоваться этими принципами в интересах равноправного и взаимоуважительного диалога всех представителей научных сообществ", - подчеркнули в посольстве. Международный геологический конгресс, проводящийся при поддержке Международного союза геологических наук один раз в четыре года, является одним из самых значимых международных научных событий в сфере геологии. Ближайшая сессия МГК должна пройти в южнокорейском Пусане 25-31 августа этого года. В марте 2022 года руководство МСГН приняло заявление, в котором осудило действия России на Украине и заявило, что приостанавливает любое взаимодействие с Российской Федерацией и отзывает предложение о проведении следующего конгресса в Санкт-Петербурге в 2028 году. В заявлении также говорилось о необходимости прекратить "активное привлечение ученых из российских институтов", но в тексте не было требований не допускать российских ученых к международным мероприятиям или вынуждать их отказываться от указания связи с Россией. По словам Артема Оганова, отказ от российской аффилиации означает, что Россия никак не будет упомянута в материалах конгресса. Таким образом организаторы вынуждают российских участников скрывать, что они живут и работают в России. Оганов назвал это вопросом человеческого достоинства и заявил, что не испытывает жалости и терпимости к людям, которые говорят, что они "фашисты поневоле". Ученый указал, что международные конференции подразумевают, что на них могут приехать люди из разных стран и призвал не превращать науку в инструмент дискриминации. Артем Оганов - российский химик, специалист в области материаловедения и кристаллографии, профессор РАН, также является профессором Сколковского института науки и технологий. Оганов является выпускником геологического факультета МГУ, работал за границей, в том числе в США.

https://ria.ru/20240119/perspektivy-1922239577.html

https://ria.ru/20240119/spetsoperatsiya-1922238495.html

https://ria.ru/20231129/putin-1912766525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, южная корея, пусан, оон, юнеско, московская консерватория имени п. и. чайковского, в мире