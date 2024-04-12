https://ria.ru/20240412/podpolschik-1939498380.html

Подполье сообщило об ударе в районе комбината в Кривом Роге

Подполье сообщило об ударе в районе комбината в Кривом Роге - РИА Новости, 12.04.2024

Подполье сообщило об ударе в районе комбината в Кривом Роге

Вооруженные силы России нанесли удар в район Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T06:56

2024-04-12T06:56

2024-04-12T07:43

в мире

кривой рог

россия

днепропетровская область

сергей лебедев

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в район Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Ночью украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Кривом Роге."Сопротивление Кривого Рога сообщает о нескольких прилетах в направлении Южного горно-обогатительного комбината. Один из прилетов был с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 километров", — сказал собеседник агентства, сославшись на своих коллег из Днепропетровской области.Комбинат, отметил он, расположен на окраине города по направлению к Зеленодольску, где расположены "военные городки". В самом Кривом Роге после прилетов начались перебои со светом.В ночь на четверг, как сообщило украинское издание "Бабель", были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех регионах и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.Компания "Центрэнерго" сообщила, что в Киевской области российские военные полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.В Минобороны назвали массированный удар по объектам энергетики Украины ответом на попытки киевского режима нанести ущерб предприятиям нефтегазовой отрасли и энергетики России.

https://ria.ru/20240411/kherson-1939257648.html

https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939262617.html

кривой рог

россия

днепропетровская область

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в мире, кривой рог, россия, днепропетровская область, сергей лебедев