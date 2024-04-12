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Подполье сообщило об ударе в районе комбината в Кривом Роге
Подполье сообщило об ударе в районе комбината в Кривом Роге - РИА Новости, 12.04.2024
Подполье сообщило об ударе в районе комбината в Кривом Роге
Вооруженные силы России нанесли удар в район Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T06:56
2024-04-12T06:56
2024-04-12T07:43
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в район Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Ночью украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Кривом Роге."Сопротивление Кривого Рога сообщает о нескольких прилетах в направлении Южного горно-обогатительного комбината. Один из прилетов был с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 километров", — сказал собеседник агентства, сославшись на своих коллег из Днепропетровской области.Комбинат, отметил он, расположен на окраине города по направлению к Зеленодольску, где расположены "военные городки". В самом Кривом Роге после прилетов начались перебои со светом.В ночь на четверг, как сообщило украинское издание "Бабель", были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех регионах и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.Компания "Центрэнерго" сообщила, что в Киевской области российские военные полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.В Минобороны назвали массированный удар по объектам энергетики Украины ответом на попытки киевского режима нанести ущерб предприятиям нефтегазовой отрасли и энергетики России.
https://ria.ru/20240411/kherson-1939257648.html
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в мире, кривой рог, россия, днепропетровская область, сергей лебедев
В мире, Кривой Рог, Россия, Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине
Подполье сообщило об ударе в районе комбината в Кривом Роге
Подполье: по району горно-обогатительного комбината в Кривом Роге нанесен удар