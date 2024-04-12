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Подполье сообщило об ударе в районе комбината в Кривом Роге - РИА Новости, 12.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:56 12.04.2024 (обновлено: 07:43 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/podpolschik-1939498380.html
Подполье сообщило об ударе в районе комбината в Кривом Роге
Подполье сообщило об ударе в районе комбината в Кривом Роге - РИА Новости, 12.04.2024
Подполье сообщило об ударе в районе комбината в Кривом Роге
Вооруженные силы России нанесли удар в район Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T06:56
2024-04-12T07:43
в мире
кривой рог
россия
днепропетровская область
сергей лебедев
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в район Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.Ночью украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Кривом Роге.&quot;Сопротивление Кривого Рога сообщает о нескольких прилетах в направлении Южного горно-обогатительного комбината. Один из прилетов был с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 километров&quot;, — сказал собеседник агентства, сославшись на своих коллег из Днепропетровской области.Комбинат, отметил он, расположен на окраине города по направлению к Зеленодольску, где расположены "военные городки". В самом Кривом Роге после прилетов начались перебои со светом.В ночь на четверг, как сообщило украинское издание "Бабель", были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех регионах и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.Компания "Центрэнерго" сообщила, что в Киевской области российские военные полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.В Минобороны назвали массированный удар по объектам энергетики Украины ответом на попытки киевского режима нанести ущерб предприятиям нефтегазовой отрасли и энергетики России.
https://ria.ru/20240411/kherson-1939257648.html
https://ria.ru/20240411/spetsoperatsiya-1939262617.html
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в мире, кривой рог, россия, днепропетровская область, сергей лебедев
В мире, Кривой Рог, Россия, Днепропетровская область, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине
Подполье сообщило об ударе в районе комбината в Кривом Роге

Подполье: по району горно-обогатительного комбината в Кривом Роге нанесен удар

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК 12 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар в район Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ночью украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Кривом Роге.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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«

"Сопротивление Кривого Рога сообщает о нескольких прилетах в направлении Южного горно-обогатительного комбината. Один из прилетов был с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 километров", — сказал собеседник агентства, сославшись на своих коллег из Днепропетровской области.

Комбинат, отметил он, расположен на окраине города по направлению к Зеленодольску, где расположены "военные городки". В самом Кривом Роге после прилетов начались перебои со светом.
В ночь на четверг, как сообщило украинское издание "Бабель", были поражены цели в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении своих объектов в четырех регионах и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях двух своих ТЭЦ.
Компания "Центрэнерго" сообщила, что в Киевской области российские военные полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.
В Минобороны назвали массированный удар по объектам энергетики Украины ответом на попытки киевского режима нанести ущерб предприятиям нефтегазовой отрасли и энергетики России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогРоссияДнепропетровская областьСергей Лебедев
 
 
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