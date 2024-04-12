https://ria.ru/20240412/podpole-1939647044.html

В Сумах зафиксировали прилет по месту дислокации ВСУ, сообщило подполье

В Сумах зафиксировали прилет по месту дислокации ВСУ, сообщило подполье - РИА Новости, 12.04.2024

В Сумах зафиксировали прилет по месту дислокации ВСУ, сообщило подполье

В Сумах поразили место дислокации ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:54

2024-04-12T15:54

2024-04-12T16:41

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Сумах поразили место дислокации ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале."ФАБами (фугасными авиабомбами. — Прим. ред.) атаковали еще одну "располагу" (расположение — Прим. ред.) в Сумах", — написал он.В городе прозвучал взрыв, поднялся столб дыма. К старому центру Сум едут скорые и машины МЧС.Перед этим украинские СМИ сообщили о взрывах в городе, прогремевших во время воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: предприятиям энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20240412/podpole-1939505910.html

https://ria.ru/20240411/tes-1939390462.html

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вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)