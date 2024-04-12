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В Сумах зафиксировали прилет по месту дислокации ВСУ, сообщило подполье - РИА Новости, 12.04.2024
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15:54 12.04.2024 (обновлено: 16:41 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/podpole-1939647044.html
В Сумах зафиксировали прилет по месту дислокации ВСУ, сообщило подполье
В Сумах зафиксировали прилет по месту дислокации ВСУ, сообщило подполье - РИА Новости, 12.04.2024
В Сумах зафиксировали прилет по месту дислокации ВСУ, сообщило подполье
В Сумах поразили место дислокации ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:54
2024-04-12T16:41
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Сумах поразили место дислокации ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.&quot;ФАБами (фугасными авиабомбами. — Прим. ред.) атаковали еще одну &quot;располагу&quot; (расположение — Прим. ред.) в Сумах&quot;, — написал он.В городе прозвучал взрыв, поднялся столб дыма. К старому центру Сум едут скорые и машины МЧС.Перед этим украинские СМИ сообщили о взрывах в городе, прогремевших во время воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: предприятиям энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240412/podpole-1939505910.html
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вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сумах зафиксировали прилет по месту дислокации ВСУ, сообщило подполье

Подполье: к старому центру города в Сумах направляются скорые и машины МЧС

© ДСНС УкраїниCотрудники пожарной службы Украины
Cотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Cотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Сумах поразили место дислокации ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.
«

"ФАБами (фугасными авиабомбами. — Прим. ред.) атаковали еще одну "располагу" (расположение — Прим. ред.) в Сумах", — написал он.

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В городе прозвучал взрыв, поднялся столб дыма. К старому центру Сум едут скорые и машины МЧС.
Перед этим украинские СМИ сообщили о взрывах в городе, прогремевших во время воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: предприятиям энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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Вооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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