https://ria.ru/20240412/patriarkh-1939670643.html

Всемирный совет церквей просит патриарха Кирилла объяснить наказ ВРНС

Всемирный совет церквей просит патриарха Кирилла объяснить наказ ВРНС - РИА Новости, 12.04.2024

Всемирный совет церквей просит патриарха Кирилла объяснить наказ ВРНС

Генеральный секретарь Всемирного совета церквей (ВСЦ) Джерри Пиллэй запросил у патриарха Московского и всея Руси Кирилла разъяснений по поводу наказа Всемирного РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T17:11

2024-04-12T17:11

2024-04-12T17:11

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь Всемирного совета церквей (ВСЦ) Джерри Пиллэй запросил у патриарха Московского и всея Руси Кирилла разъяснений по поводу наказа Всемирного русского народного собора (ВРНС), в котором СВО на Украине названа "священной войной".В зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя 27 марта под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел внеочередной съезд ВРНС. В документе, обнародованном по итогам съезда, говорится, что после завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. В нем также говорится, что специальная военная операция на Украине – это священная война с духовной точки зрения."На встрече с генеральным секретарем ВСЦ доктором Джерри Пиллэем в Москве в мае 2023 года патриарх Кирилл заявил, что любые упоминания им "священной войны" в нынешнем контексте относятся к метафизической сфере, а не к сфере физического вооруженного конфликта на Украине. Он согласился с генеральным секретарем ВСЦ в том, что никакая война с вооруженным насилием не может быть "священной". Наказ противоречит этой позиции... Генеральный секретарь ВСЦ обратился к патриарху Кириллу с просьбой разъяснить, следует ли понимать этот наказ как выражение собственной позиции Русской православной церкви, как такую позицию может занимать церковь-член Всемирного совета церквей и как их можно согласовать с тем, что мы слышали непосредственно от самого патриарха. Было предложено срочно провести встречу для обсуждения этого вопроса и поиска путей разрешения беспокойства членов совета", – говорится на сайте ВСЦ.ВСЦ был создан в 1948 году на I Генеральной ассамблее ВСЦ в Амстердаме. В настоящее время ВСЦ, по его информации, объединяет 352 церкви из более чем 120 стран, представляющие более 580 миллионов христиан по всему миру. Среди них есть и Русская православная церковь, а также ряд других поместных православных Церквей.

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936225195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, россия, москва, всемирный совет церквей, русская православная церковь, врнс, религия