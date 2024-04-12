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Всемирный совет церквей просит патриарха Кирилла объяснить наказ ВРНС - РИА Новости, 12.04.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:11 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/patriarkh-1939670643.html
Всемирный совет церквей просит патриарха Кирилла объяснить наказ ВРНС
Всемирный совет церквей просит патриарха Кирилла объяснить наказ ВРНС - РИА Новости, 12.04.2024
Всемирный совет церквей просит патриарха Кирилла объяснить наказ ВРНС
Генеральный секретарь Всемирного совета церквей (ВСЦ) Джерри Пиллэй запросил у патриарха Московского и всея Руси Кирилла разъяснений по поводу наказа Всемирного РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T17:11
2024-04-12T17:11
религия
украина
россия
москва
всемирный совет церквей
русская православная церковь
врнс
религия
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь Всемирного совета церквей (ВСЦ) Джерри Пиллэй запросил у патриарха Московского и всея Руси Кирилла разъяснений по поводу наказа Всемирного русского народного собора (ВРНС), в котором СВО на Украине названа "священной войной".В зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя 27 марта под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел внеочередной съезд ВРНС. В документе, обнародованном по итогам съезда, говорится, что после завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. В нем также говорится, что специальная военная операция на Украине – это священная война с духовной точки зрения."На встрече с генеральным секретарем ВСЦ доктором Джерри Пиллэем в Москве в мае 2023 года патриарх Кирилл заявил, что любые упоминания им "священной войны" в нынешнем контексте относятся к метафизической сфере, а не к сфере физического вооруженного конфликта на Украине. Он согласился с генеральным секретарем ВСЦ в том, что никакая война с вооруженным насилием не может быть "священной". Наказ противоречит этой позиции... Генеральный секретарь ВСЦ обратился к патриарху Кириллу с просьбой разъяснить, следует ли понимать этот наказ как выражение собственной позиции Русской православной церкви, как такую позицию может занимать церковь-член Всемирного совета церквей и как их можно согласовать с тем, что мы слышали непосредственно от самого патриарха. Было предложено срочно провести встречу для обсуждения этого вопроса и поиска путей разрешения беспокойства членов совета", – говорится на сайте ВСЦ.ВСЦ был создан в 1948 году на I Генеральной ассамблее ВСЦ в Амстердаме. В настоящее время ВСЦ, по его информации, объединяет 352 церкви из более чем 120 стран, представляющие более 580 миллионов христиан по всему миру. Среди них есть и Русская православная церковь, а также ряд других поместных православных Церквей.
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украина, россия, москва, всемирный совет церквей, русская православная церковь, врнс, религия
Религия, Украина, Россия, Москва, Всемирный совет церквей, Русская православная церковь, ВРНС, Религия
Всемирный совет церквей просит патриарха Кирилла объяснить наказ ВРНС

Всемирный совет церквей просит объяснить слова ВРНС о "священной войне"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XXV Всемирного Русского народного собора
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XXV Всемирного Русского народного собора - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь Всемирного совета церквей (ВСЦ) Джерри Пиллэй запросил у патриарха Московского и всея Руси Кирилла разъяснений по поводу наказа Всемирного русского народного собора (ВРНС), в котором СВО на Украине названа "священной войной".
В зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя 27 марта под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел внеочередной съезд ВРНС. В документе, обнародованном по итогам съезда, говорится, что после завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. В нем также говорится, что специальная военная операция на Украине – это священная война с духовной точки зрения.
"На встрече с генеральным секретарем ВСЦ доктором Джерри Пиллэем в Москве в мае 2023 года патриарх Кирилл заявил, что любые упоминания им "священной войны" в нынешнем контексте относятся к метафизической сфере, а не к сфере физического вооруженного конфликта на Украине. Он согласился с генеральным секретарем ВСЦ в том, что никакая война с вооруженным насилием не может быть "священной". Наказ противоречит этой позиции... Генеральный секретарь ВСЦ обратился к патриарху Кириллу с просьбой разъяснить, следует ли понимать этот наказ как выражение собственной позиции Русской православной церкви, как такую позицию может занимать церковь-член Всемирного совета церквей и как их можно согласовать с тем, что мы слышали непосредственно от самого патриарха. Было предложено срочно провести встречу для обсуждения этого вопроса и поиска путей разрешения беспокойства членов совета", – говорится на сайте ВСЦ.
ВСЦ был создан в 1948 году на I Генеральной ассамблее ВСЦ в Амстердаме. В настоящее время ВСЦ, по его информации, объединяет 352 церкви из более чем 120 стран, представляющие более 580 миллионов христиан по всему миру. Среди них есть и Русская православная церковь, а также ряд других поместных православных Церквей.
Военнослужащие РФ на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
ВРНС: по итогам СВО Украина должна войти в зону влияния России
27 марта, 18:00
 
РелигияУкраинаРоссияМоскваВсемирный совет церквейРусская православная церковьВРНСРелигия
 
 
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