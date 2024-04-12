Всемирный совет церквей просит патриарха Кирилла объяснить наказ ВРНС
Всемирный совет церквей просит объяснить слова ВРНС о "священной войне"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XXV Всемирного Русского народного собора
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь Всемирного совета церквей (ВСЦ) Джерри Пиллэй запросил у патриарха Московского и всея Руси Кирилла разъяснений по поводу наказа Всемирного русского народного собора (ВРНС), в котором СВО на Украине названа "священной войной".
В зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя 27 марта под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошел внеочередной съезд ВРНС. В документе, обнародованном по итогам съезда, говорится, что после завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. В нем также говорится, что специальная военная операция на Украине – это священная война с духовной точки зрения.
"На встрече с генеральным секретарем ВСЦ доктором Джерри Пиллэем в Москве в мае 2023 года патриарх Кирилл заявил, что любые упоминания им "священной войны" в нынешнем контексте относятся к метафизической сфере, а не к сфере физического вооруженного конфликта на Украине. Он согласился с генеральным секретарем ВСЦ в том, что никакая война с вооруженным насилием не может быть "священной". Наказ противоречит этой позиции... Генеральный секретарь ВСЦ обратился к патриарху Кириллу с просьбой разъяснить, следует ли понимать этот наказ как выражение собственной позиции Русской православной церкви, как такую позицию может занимать церковь-член Всемирного совета церквей и как их можно согласовать с тем, что мы слышали непосредственно от самого патриарха. Было предложено срочно провести встречу для обсуждения этого вопроса и поиска путей разрешения беспокойства членов совета", – говорится на сайте ВСЦ.
ВСЦ был создан в 1948 году на I Генеральной ассамблее ВСЦ в Амстердаме. В настоящее время ВСЦ, по его информации, объединяет 352 церкви из более чем 120 стран, представляющие более 580 миллионов христиан по всему миру. Среди них есть и Русская православная церковь, а также ряд других поместных православных Церквей.