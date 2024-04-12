https://ria.ru/20240412/orenburga-1939501432.html
Некоторым районам Оренбурга грозят отключения света
Некоторым районам Оренбурга грозят отключения света - РИА Новости, 12.04.2024
Некоторым районам Оренбурга грозят отключения света
На некоторых улицах Оренбурга возможны кратковременные отключения электроэнергии из-за подъема воды в реке Урал, предупредила городская мэрия в своем... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T07:35
2024-04-12T07:35
2024-04-12T08:32
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УФА, 12 апр — РИА Новости На некоторых улицах Оренбурга возможны кратковременные отключения электроэнергии из-за подъема воды в реке Урал, предупредила городская мэрия в своем Telegram-канале."Из-за постоянного подъема уровня воды в реке Урал сохраняется риск подтопления энергообъектов", — объяснили власти.Сейчас работники Оренбургского производственного отделения переводят питание потребителей на резервные схемы, исключая из энергоснабжения подстанции в зоне риска. В связи с этим возможны кратковременные отключения электроэнергии в районах, ограниченных улицами Степана Разина, Уральской, Чкалова, Туркестанской, добавили в администрации.Как сообщили власти Оренбургского района, уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1129 сантиметров, это на 69 сантиметров больше, чем сутками ранее. Опасный уровень превышен на 199 сантиметров.Ранее стало известно, что за ночь в городе затопило еще 900 приусадебных участков и 361 дом, эвакуированы 99 жителей. Пик паводка, по словам замглавы администрации Оренбурга Алексея Кудинова, придется на пятницу, после чего пойдет на спад.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240411/navodnenie-1939432952.html
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происшествия, урал, оренбург, уфа, степан разин, наводнение, наводнения
Происшествия, Урал, Оренбург, Уфа, Степан Разин, Наводнение, наводнения
Некоторым районам Оренбурга грозят отключения света
Мэрия Оренбурга: в ряде районов может пропасть электроэнергия из-за подъема воды
УФА, 12 апр — РИА Новости
На некоторых улицах Оренбурга возможны кратковременные отключения электроэнергии из-за подъема воды в реке Урал, предупредила городская мэрия в своем Telegram-канале
.
«
"Из-за постоянного подъема уровня воды в реке Урал сохраняется риск подтопления энергообъектов", — объяснили власти.
Сейчас работники Оренбургского производственного отделения переводят питание потребителей на резервные схемы, исключая из энергоснабжения подстанции в зоне риска. В связи с этим возможны кратковременные отключения электроэнергии в районах, ограниченных улицами Степана Разина, Уральской, Чкалова, Туркестанской, добавили в администрации.
Как сообщили власти Оренбургского района, уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1129 сантиметров, это на 69 сантиметров больше, чем сутками ранее. Опасный уровень превышен на 199 сантиметров.
Ранее стало известно, что за ночь в городе затопило еще 900 приусадебных участков и 361 дом, эвакуированы 99 жителей. Пик паводка, по словам замглавы администрации Оренбурга Алексея Кудинова, придется на пятницу, после чего пойдет на спад.
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области
. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала Орск
от реки Урал
. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях
. Уровень воды в реке Тобол
, по прогнозам Росгидромета
, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана
заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.