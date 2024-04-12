https://ria.ru/20240412/odkb-1939563591.html

Белоруссия уведомила ОДКБ об угрозах в восточно-европейском регионе

Белоруссия уведомила ОДКБ об угрозах в восточно-европейском регионе - РИА Новости, 12.04.2024

Белоруссия уведомила ОДКБ об угрозах в восточно-европейском регионе

Белоруссия довела до партнеров по ОДКБ информацию о вызовах и угрозах, присущих восточно-европейскому региону, сообщает пресс-служба минобороны республики в... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:11

2024-04-12T12:11

2024-04-12T12:11

белоруссия

андрей сердюков

одкб

виктор гулевич

казахстан

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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Белоруссия довела до партнеров по ОДКБ информацию о вызовах и угрозах, присущих восточно-европейскому региону, сообщает пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале. В пятницу состоялось заседание военного комитета ОДКБ с участием начальников генеральных штабов вооруженных сил государств – членов ОДКБ, начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Андреем Сердюковым и заместителем генерального секретаря ОДКБ Таалатбеком Масадыковым. "Генерал-майор Виктор Гулевич (начальник генштаба вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии - ред.) довел информацию о вызовах и угрозах, присущих восточно-европейскому региону", - сообщается в Telegram-канале ведомства. В минобороны Белоруссии сообщили также, что в ходе заседания стороны обсудили приоритетные направления деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенные Казахстаном, совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки в 2024 – 2025 годах. Кроме того, на заседании речь шла об организации противовоздушной обороны в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и дальнейшем развитии Коллективных авиационных сил ОДКБ. "Принятые на заседании решения способствовали развитию и укреплению военной составляющей ОДКБ с учетом национальных интересов и приоритетов сторон", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20240410/armeniya-1939030311.html

https://radiosputnik.ru/20240412/patriot-1939506034.html

белоруссия

казахстан

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белоруссия, андрей сердюков, одкб, виктор гулевич, казахстан