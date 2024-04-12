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Белоруссия уведомила ОДКБ об угрозах в восточно-европейском регионе - РИА Новости, 12.04.2024
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12:11 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/odkb-1939563591.html
Белоруссия уведомила ОДКБ об угрозах в восточно-европейском регионе
Белоруссия уведомила ОДКБ об угрозах в восточно-европейском регионе - РИА Новости, 12.04.2024
Белоруссия уведомила ОДКБ об угрозах в восточно-европейском регионе
Белоруссия довела до партнеров по ОДКБ информацию о вызовах и угрозах, присущих восточно-европейскому региону, сообщает пресс-служба минобороны республики в... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T12:11
2024-04-12T12:11
белоруссия
андрей сердюков
одкб
виктор гулевич
казахстан
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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Белоруссия довела до партнеров по ОДКБ информацию о вызовах и угрозах, присущих восточно-европейскому региону, сообщает пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале. В пятницу состоялось заседание военного комитета ОДКБ с участием начальников генеральных штабов вооруженных сил государств – членов ОДКБ, начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Андреем Сердюковым и заместителем генерального секретаря ОДКБ Таалатбеком Масадыковым. "Генерал-майор Виктор Гулевич (начальник генштаба вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии - ред.) довел информацию о вызовах и угрозах, присущих восточно-европейскому региону", - сообщается в Telegram-канале ведомства. В минобороны Белоруссии сообщили также, что в ходе заседания стороны обсудили приоритетные направления деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенные Казахстаном, совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки в 2024 – 2025 годах. Кроме того, на заседании речь шла об организации противовоздушной обороны в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и дальнейшем развитии Коллективных авиационных сил ОДКБ. "Принятые на заседании решения способствовали развитию и укреплению военной составляющей ОДКБ с учетом национальных интересов и приоритетов сторон", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20240410/armeniya-1939030311.html
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белоруссия, андрей сердюков, одкб, виктор гулевич, казахстан
Белоруссия, Андрей Сердюков, ОДКБ, Виктор Гулевич, Казахстан
Белоруссия уведомила ОДКБ об угрозах в восточно-европейском регионе

Минобороны: Минск довел до ОДКБ данные об угрозах в восточно-европейском регионе

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване. Архивное фото
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МИНСК, 12 апр - РИА Новости. Белоруссия довела до партнеров по ОДКБ информацию о вызовах и угрозах, присущих восточно-европейскому региону, сообщает пресс-служба минобороны республики в Telegram-канале.
В пятницу состоялось заседание военного комитета ОДКБ с участием начальников генеральных штабов вооруженных сил государств – членов ОДКБ, начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Андреем Сердюковым и заместителем генерального секретаря ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.
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"Генерал-майор Виктор Гулевич (начальник генштаба вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии - ред.) довел информацию о вызовах и угрозах, присущих восточно-европейскому региону", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
В минобороны Белоруссии сообщили также, что в ходе заседания стороны обсудили приоритетные направления деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенные Казахстаном, совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки в 2024 – 2025 годах.
Кроме того, на заседании речь шла об организации противовоздушной обороны в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и дальнейшем развитии Коллективных авиационных сил ОДКБ.
"Принятые на заседании решения способствовали развитию и укреплению военной составляющей ОДКБ с учетом национальных интересов и приоритетов сторон", - сообщает ведомство.
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БелоруссияАндрей СердюковОДКБВиктор ГулевичКазахстан
 
 
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