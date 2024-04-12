https://ria.ru/20240412/nagrazhdenie-1939495491.html

Фельдшера учебного центра ВВО наградили медалью "За боевые отличия"

Фельдшера учебного центра ВВО наградили медалью "За боевые отличия" - РИА Новости, 12.04.2024

Фельдшера учебного центра ВВО наградили медалью "За боевые отличия"

Фельдшер танкового батальона учебного центра Восточного военного округа (ВВО) награждена медалью "За боевые отличия" за помощь бойцам на фронте, сообщает... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T05:47

2024-04-12T05:47

2024-04-12T05:47

амурская область

хабаровский край

вооруженные силы рф

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ХАБАРОВСК, 12 апр - РИА Новости. Фельдшер танкового батальона учебного центра Восточного военного округа (ВВО) награждена медалью "За боевые отличия" за помощь бойцам на фронте, сообщает пресс-служба округа. "Уроженка Амурской области, старший прапорщик Левицкая Татьяна Александровна, фельдшер танкового батальона учебного центра ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, награждена медалью "За боевые отличия", - сообщает ВВО. Левицкая неоднократно действовала в составе эвакуационных групп непосредственно на линии боевого соприкосновения, где оказывала своевременную медицинскую помощь раненым военнослужащим, отметили в округе. "Отвага, самоотверженность и решительность Татьяны сохранили жизнь и здоровье не одному десятку наших ребят – военнослужащих ВС РФ, находящихся на линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении. Уточняется, что, неоднократно рискуя своей жизнью, прапорщик лично проводила эвакуацию раненых под плотным артиллерийским огнем противника.

https://ria.ru/20240406/snayper-1938171415.html

https://ria.ru/20240319/geroi-1934203527.html

амурская область

хабаровский край

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амурская область, хабаровский край, вооруженные силы рф