https://ria.ru/20240412/monument-1939606532.html
В Волгограде обнаружили пятна на скульптуре "Родина-мать зовет!"
В Волгограде обнаружили пятна на скульптуре "Родина-мать зовет!" - РИА Новости, 12.04.2024
В Волгограде обнаружили пятна на скульптуре "Родина-мать зовет!"
Специалисты музея-заповедника "Сталинградская битва" ведут натурные наблюдения за состоянием скульптуры "Родина-мать зовет!", на которой появились пятна,... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:44
2024-04-12T13:44
2024-04-12T13:45
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Специалисты музея-заповедника "Сталинградская битва" ведут натурные наблюдения за состоянием скульптуры "Родина-мать зовет!", на которой появились пятна, говорится в ответе музея на запрос РИА Новости. По информации музея-заповедника, на бетонной поверхности главного монумента - скульптуры "Родина-мать зовет!" появились пятна, вызванные химической природой бетона, подверженного выцветам и высолам, воздействием на поверхность скульптуры агрессивных факторов окружающей среды, а также различной сорбционной способностью материалов, применяемых при реставрации скульптуры. "Музей-заповедник ведет натурные наблюдения за состоянием скульптуры "Родина-мать зовет!" и информирует заказчика о результатах наблюдений", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы по реставрации скульптуры проводились в 2020 году, гарантийные обязательства в настоящее время действуют. Государственным заказчиком работ являлась "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", подрядчиком выступало АО "Главзарубежстрой". Как ранее сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова, работы в 2020 году были первой масштабной реставрацией со времени строительства статуи: в частности, было устранено 11 километров трещин, обновлены проржавевшие тросы (из 117 тросов проржавели 99). Общая протяженность мемориального комплекса от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура "Родина - мать зовет!" – женщина, держащая в руке меч. Фигура возвышается не только над Мамаевым курганом, но и городом Волгоградом, она видна на десятки километров. Высота монумента – 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча – 33 метра, его вес – 14 тонн. Общий монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.
https://ria.ru/20240209/volgograd-1926461402.html
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городское хозяйство москвы, россия, волгоград, ольга любимова, общество
Культура, Городское хозяйство Москвы, Россия, Волгоград, Ольга Любимова, Общество
В Волгограде обнаружили пятна на скульптуре "Родина-мать зовет!"
Специалисты ведут наблюдение за монументом "Родина-мать" в Волгограде
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 апр - РИА Новости. Специалисты музея-заповедника "Сталинградская битва" ведут натурные наблюдения за состоянием скульптуры "Родина-мать зовет!", на которой появились пятна, говорится в ответе музея на запрос РИА Новости.
По информации музея-заповедника, на бетонной поверхности главного монумента - скульптуры "Родина-мать зовет!" появились пятна, вызванные химической природой бетона, подверженного выцветам и высолам, воздействием на поверхность скульптуры агрессивных факторов окружающей среды, а также различной сорбционной способностью материалов, применяемых при реставрации скульптуры.
"Музей-заповедник ведет натурные наблюдения за состоянием скульптуры "Родина-мать зовет!" и информирует заказчика о результатах наблюдений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы по реставрации скульптуры проводились в 2020 году, гарантийные обязательства в настоящее время действуют. Государственным заказчиком работ являлась "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации", подрядчиком выступало АО "Главзарубежстрой".
Как ранее сообщала министр культуры РФ Ольга Любимова, работы в 2020 году были первой масштабной реставрацией со времени строительства статуи: в частности, было устранено 11 километров трещин, обновлены проржавевшие тросы (из 117 тросов проржавели 99).
Общая протяженность мемориального комплекса от подножья до вершины составляет 820 метров. Композиционным центром ансамбля является скульптура "Родина - мать зовет!" – женщина, держащая в руке меч. Фигура возвышается не только над Мамаевым курганом, но и городом Волгоградом, она видна на десятки километров. Высота монумента – 85 метров с мечом, 52 метра без меча. Длина меча – 33 метра, его вес – 14 тонн. Общий монумент весит 8 тысяч тонн. В основании скульптура ничем не закреплена, она стоит под тяжестью собственного веса.