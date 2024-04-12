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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров, сообщил мэр города Сергей Салмин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:35

2024-04-12T12:35

2024-04-12T12:42

оренбург

прорыв дамбы в орске

общество

наводнения в россии — 2024

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УФА, 12 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 1143 сантиметров, сообщил мэр города Сергей Салмин в своем Telegram-канале."Паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны", - написал Салмин.

оренбург

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оренбург, прорыв дамбы в орске, общество, наводнения в россии — 2024