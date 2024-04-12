https://ria.ru/20240412/mali-1939497124.html

В Мали выразили желание использовать карты "Мир"

В Мали выразили желание использовать карты "Мир" - РИА Новости, 12.04.2024

В Мали выразили желание использовать карты "Мир"

В Мали хотели бы использовать карты российской платежной системы "Мир", в Бамако желают развивать уже достигнутый уровень сотрудничества с Россией, заявил РИА... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T06:30

2024-04-12T06:30

2024-04-12T06:30

в мире

мали

бамако

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В Мали хотели бы использовать карты российской платежной системы "Мир", в Бамако желают развивать уже достигнутый уровень сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости генеральный контролер государственных услуг этой африканской страны Бадра Алу Кулибали. "Конечно. Мы ждем этого с нетерпением. Мы хотим этого, потому что сотрудничество между нашими странами уже достигло значительного уровня. Мы желаем его развивать", - сказал Кулибали в ответ на соответствующий вопрос. Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Мьянма, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

https://ria.ru/20240404/karta_mir-1937740570.html

мали

бамако

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в мире, мали, бамако, россия