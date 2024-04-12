https://ria.ru/20240412/kuznetsov-1939492273.html
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился на пять сантиметров
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился на пять сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился на пять сантиметров
Уровень реки Томь в Новокузнецке на 08.00 (04.00 мск) снизился на пять сантиметров, следует из сообщения главы города Сергея Кузнецова. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T04:25
2024-04-12T04:25
2024-04-12T04:25
новокузнецк
сергей кузнецов (архитектор)
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939374277_0:61:1181:725_1920x0_80_0_0_50134adb83f293886be38e48cbdc1a14.jpg
КЕМЕРОВО, 12 апр – РИА Новости. Уровень реки Томь в Новокузнецке на 08.00 (04.00 мск) снизился на пять сантиметров, следует из сообщения главы города Сергея Кузнецова. В четверг сообщалось, что уровень воды в реке Томь в Новокузнецке повысился до 530 сантиметров, до критической отметки оставался один метр. Из трех районов города из-за наводнения начали эвакуировать маломобильных граждан. "По состоянию на 08.00 (04.00 мск) 12 апреля – река Томь - 525 сантиметров (105 сантиметров до опасного)… Подтоплений нет, обстановка стабильная", – написал Кузнецов. Он добавил, что паводковая ситуация остаётся напряжённой. Все службы приведены в режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939390720.html
https://ria.ru/20240411/zatoplenie-1939241283.html
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новокузнецк, сергей кузнецов (архитектор), прорыв дамбы в орске
Новокузнецк, Сергей Кузнецов (архитектор), Прорыв дамбы в Орске
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился на пять сантиметров
Глава Новокузнецка Кузнецов: уровень реки Томь снизился на пять сантиметров
КЕМЕРОВО, 12 апр – РИА Новости. Уровень реки Томь в Новокузнецке на 08.00 (04.00 мск) снизился на пять сантиметров, следует из сообщения главы города Сергея Кузнецова.
В четверг сообщалось, что уровень воды в реке Томь в Новокузнецке повысился до 530 сантиметров, до критической отметки оставался один метр. Из трех районов города из-за наводнения начали эвакуировать маломобильных граждан.
"По состоянию на 08.00 (04.00 мск) 12 апреля – река Томь - 525 сантиметров (105 сантиметров до опасного)… Подтоплений нет, обстановка стабильная", – написал Кузнецов.
Он добавил, что паводковая ситуация остаётся напряжённой. Все службы приведены в режим повышенной готовности.