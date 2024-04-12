https://ria.ru/20240412/kuznetsov-1939492273.html

Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился на пять сантиметров

Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился на пять сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024

Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился на пять сантиметров

Уровень реки Томь в Новокузнецке на 08.00 (04.00 мск) снизился на пять сантиметров, следует из сообщения главы города Сергея Кузнецова. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T04:25

2024-04-12T04:25

2024-04-12T04:25

новокузнецк

сергей кузнецов (архитектор)

прорыв дамбы в орске

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КЕМЕРОВО, 12 апр – РИА Новости. Уровень реки Томь в Новокузнецке на 08.00 (04.00 мск) снизился на пять сантиметров, следует из сообщения главы города Сергея Кузнецова. В четверг сообщалось, что уровень воды в реке Томь в Новокузнецке повысился до 530 сантиметров, до критической отметки оставался один метр. Из трех районов города из-за наводнения начали эвакуировать маломобильных граждан. "По состоянию на 08.00 (04.00 мск) 12 апреля – река Томь - 525 сантиметров (105 сантиметров до опасного)… Подтоплений нет, обстановка стабильная", – написал Кузнецов. Он добавил, что паводковая ситуация остаётся напряжённой. Все службы приведены в режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20240411/orsk-1939390720.html

https://ria.ru/20240411/zatoplenie-1939241283.html

новокузнецк

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новокузнецк, сергей кузнецов (архитектор), прорыв дамбы в орске