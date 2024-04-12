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Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился на пять сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024
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04:25 12.04.2024
https://ria.ru/20240412/kuznetsov-1939492273.html
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился на пять сантиметров
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился на пять сантиметров - РИА Новости, 12.04.2024
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился на пять сантиметров
Уровень реки Томь в Новокузнецке на 08.00 (04.00 мск) снизился на пять сантиметров, следует из сообщения главы города Сергея Кузнецова. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T04:25
2024-04-12T04:25
новокузнецк
сергей кузнецов (архитектор)
прорыв дамбы в орске
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КЕМЕРОВО, 12 апр – РИА Новости. Уровень реки Томь в Новокузнецке на 08.00 (04.00 мск) снизился на пять сантиметров, следует из сообщения главы города Сергея Кузнецова. В четверг сообщалось, что уровень воды в реке Томь в Новокузнецке повысился до 530 сантиметров, до критической отметки оставался один метр. Из трех районов города из-за наводнения начали эвакуировать маломобильных граждан. "По состоянию на 08.00 (04.00 мск) 12 апреля – река Томь - 525 сантиметров (105 сантиметров до опасного)… Подтоплений нет, обстановка стабильная", – написал Кузнецов. Он добавил, что паводковая ситуация остаётся напряжённой. Все службы приведены в режим повышенной готовности.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939390720.html
https://ria.ru/20240411/zatoplenie-1939241283.html
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новокузнецк, сергей кузнецов (архитектор), прорыв дамбы в орске
Новокузнецк, Сергей Кузнецов (архитектор), Прорыв дамбы в Орске
Уровень реки Томь в Новокузнецке снизился на пять сантиметров

Глава Новокузнецка Кузнецов: уровень реки Томь снизился на пять сантиметров

© МЧС Кемеровской области - Кузбасса/TelegramПаводковая обстановка на территории Кузбасса
Паводковая обстановка на территории Кузбасса
© МЧС Кемеровской области - Кузбасса/Telegram
Паводковая обстановка на территории Кузбасса. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 12 апр – РИА Новости. Уровень реки Томь в Новокузнецке на 08.00 (04.00 мск) снизился на пять сантиметров, следует из сообщения главы города Сергея Кузнецова.
В четверг сообщалось, что уровень воды в реке Томь в Новокузнецке повысился до 530 сантиметров, до критической отметки оставался один метр. Из трех районов города из-за наводнения начали эвакуировать маломобильных граждан.
Место прорыва дамбы в Орске, из-за которого начало топить город, засыпали - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
В Орске засыпали место прорыва дамбы
Вчера, 15:54
"По состоянию на 08.00 (04.00 мск) 12 апреля – река Томь - 525 сантиметров (105 сантиметров до опасного)… Подтоплений нет, обстановка стабильная", – написал Кузнецов.
Он добавил, что паводковая ситуация остаётся напряжённой. Все службы приведены в режим повышенной готовности.
Ледоход на реке Томь - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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Вчера, 06:32
 
НовокузнецкСергей Кузнецов (архитектор)Прорыв дамбы в Орске
 
 
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