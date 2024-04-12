https://ria.ru/20240412/kroo-1939606948.html

В Бельгии расследуют заявления о попытках России вмешаться в выборы в ЕС

В Бельгии расследуют заявления о попытках России вмешаться в выборы в ЕС - РИА Новости, 12.04.2024

В Бельгии расследуют заявления о попытках России вмешаться в выборы в ЕС

Бельгия расследует утверждения о якобы имевших место попытках России вмешаться в европейские выборы с целью продвижения определенных кандидатов, заявил премьер... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:46

2024-04-12T13:46

2024-04-12T13:46

в мире

россия

бельгия

европа

александр де кроо

урсула фон дер ляйен

евросоюз

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763694536_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_55cb0f25080857ef0727111b91962cc3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 апр - РИА Новости. Бельгия расследует утверждения о якобы имевших место попытках России вмешаться в европейские выборы с целью продвижения определенных кандидатов, заявил премьер королевства Александр де Кроо, не представив при этом каких-либо конкретных фактов. Обвинения в иностранном вмешательстве в политические процессы в ЕС участились в преддверии выборов в Европейский парламент, которые запланированы на 6-9 июня. РФ не раз отвергала многочисленные обвинения Запада в якобы вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом западные страны сами вмешиваются в дела РФ. МИД России заявлял, что Россия будет жестоко и решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывной активности из-за границы. "Вы, вероятно, видели в СМИ сообщения о расследования чешскими властями пророссийских операций влияния в Европе, в которые были вовлечены различные шпионские сети", - сказал де Кроо, добавив, что "бельгийские спецслужбы" якобы "подтвердили наличие сетей пророссийского влияния в ряде стран ЕС и здесь, в Бельгии". "На национальном уровне наши правоохранительные органы подтвердили, что вмешательство расследуется. Передача денег не осуществлялась на территории Бельгии, но вмешательство имело место быть. Учитывая, что часть европейских институтов находятся в Бельгии, мы несем ответственность", - сказал де Кроо, не приведя никаких доказательств. Премьер Бельгии, ссылаясь на некие данные спецслужб, утверждает, что Россия якобы добивается избрания в Европарламент неких неназванных "пророссийских кандидатов", которые, по версии бельгийского политика, должны потом, вероятно, работать над снижением поставок вооружения Украине. По его утверждению, "цель очевидна – ослабить европейскую поддержку Украины, что должно помочь России на поле боя". "Это цель того, что было раскрыто в последние недели", - заявил де Кроо. Он добавил, что вынесет эту тему на рассмотрение саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе в Брюсселе. "Я также намерен поднять эту тему на европейском саммите на следующей неделе", - сказал де Кроо и заявил, что Европе нужны инструменты для "борьбы с российской пропагандой". Бельгийский политик является активным сторонником наращивания военных поставок Киеву, как и действующая Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен, стремящейся сохранить свой пост еще на пять лет. Ранее Европарламент уже сталкивался с громкими скандалами о якобы вмешательстве со стороны Катара, Марокко и Мавритании, однако каких-либо судебных решений по итогам расследований так и не последовало. Не было принято и мер в отношении государств, обвиняемых в якобы попытках повлиять на Европарламент.

https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

https://ria.ru/20231003/obvineniya-1900091328.html

https://ria.ru/20240209/rezolyutsiya-1926329988.html

россия

бельгия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, бельгия, европа, александр де кроо, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европарламент