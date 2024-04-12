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Умер кот Кеша, один из хранителей музея Анны Ахматовой в Петербурге
Умер кот Кеша, один из хранителей музея Анны Ахматовой в Петербурге - РИА Новости, 12.04.2024
Умер кот Кеша, один из хранителей музея Анны Ахматовой в Петербурге
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге сообщил о смерти одного из своих талисманов и хранителей – кота Кеши. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T20:33
2024-04-12T20:33
2024-04-12T20:34
санкт-петербург
анна ахматова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге сообщил о смерти одного из своих талисманов и хранителей – кота Кеши. "Сегодня не стало кота Кеши – одного из талисманов и хранителей нашего музея", - сообщил музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что кот долго болел. Прошел через серию обследований, однако спасти его не удалось. "Более полутора десятилетий Кеша жил в Фонтанном доме, встречал посетителей, принимал ласку и с достоинством нес бремя всеобщей любви и внимания… У Кеши была долгая и хорошая жизнь", - сообщает музей. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме создан в 1989 году к столетию со дня рождения поэтессы. Он расположен в южном садовом флигеле Шереметевского дворца, где жила Ахматова.
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санкт-петербург, анна ахматова
Санкт-Петербург, Анна Ахматова
Умер кот Кеша, один из хранителей музея Анны Ахматовой в Петербурге
В Петербурге умер кот Кеша, один из талисманов и хранителей музея Ахматовой