СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшое время
WSJ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов
© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.
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"Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана по югу или северу Израиля уже в ближайшие 24-48 часов", — пишет газета.
Источник, проинформированный иранским руководством, сообщил, что окончательное решение еще не принято, хотя планы атаки обсуждаются.
По данным издания доклады разведки США свидетельствуют о планируемом ударе со стороны Ирана в течение нескольких дней, "возможно, по израильской территории".
Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Тегеран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.
Как сообщил накануне портал Axios со ссылкой на источник, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан подтвердил в беседе с главой МИД Германии Анналеной Бербок, что Тегеран намерен ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но он будет ограниченным.
Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари — последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана в случае, если Тегеран решится на ответ.
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