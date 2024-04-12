https://ria.ru/20240412/izrail-1939490437.html

СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшое время

СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшое время - РИА Новости, 12.04.2024

СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшое время

Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T03:46

2024-04-12T03:46

2024-04-12T07:45

в мире

иран

израиль

дамаск (город)

корпус стражей исламской революции

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник."Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана по югу или северу Израиля уже в ближайшие 24-48 часов", — пишет газета. Источник, проинформированный иранским руководством, сообщил, что окончательное решение еще не принято, хотя планы атаки обсуждаются.По данным издания доклады разведки США свидетельствуют о планируемом ударе со стороны Ирана в течение нескольких дней, "возможно, по израильской территории".Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Тегеран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.Как сообщил накануне портал Axios со ссылкой на источник, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан подтвердил в беседе с главой МИД Германии Анналеной Бербок, что Тегеран намерен ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но он будет ограниченным.Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари — последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана в случае, если Тегеран решится на ответ.

https://ria.ru/20240410/izrail-1938971721.html

https://ria.ru/20240407/iran-1938418120.html

https://ria.ru/20240410/izrail-1939006360.html

иран

израиль

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, дамаск (город), корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году