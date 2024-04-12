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СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшое время - РИА Новости, 12.04.2024
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03:46 12.04.2024 (обновлено: 07:45 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/izrail-1939490437.html
СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшое время
СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшое время - РИА Новости, 12.04.2024
СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшое время
Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T03:46
2024-04-12T07:45
в мире
иран
израиль
дамаск (город)
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник."Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана по югу или северу Израиля уже в ближайшие 24-48 часов", — пишет газета. Источник, проинформированный иранским руководством, сообщил, что окончательное решение еще не принято, хотя планы атаки обсуждаются.По данным издания доклады разведки США свидетельствуют о планируемом ударе со стороны Ирана в течение нескольких дней, "возможно, по израильской территории".Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Тегеран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.Как сообщил накануне портал Axios со ссылкой на источник, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан подтвердил в беседе с главой МИД Германии Анналеной Бербок, что Тегеран намерен ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но он будет ограниченным.Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари — последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана в случае, если Тегеран решится на ответ.
https://ria.ru/20240410/izrail-1938971721.html
https://ria.ru/20240407/iran-1938418120.html
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иран
израиль
дамаск (город)
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в мире, иран, израиль, дамаск (город), корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Дамаск (город), Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшое время

WSJ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов

© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.
«
"Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана по югу или северу Израиля уже в ближайшие 24-48 часов", — пишет газета.
Источник, проинформированный иранским руководством, сообщил, что окончательное решение еще не принято, хотя планы атаки обсуждаются.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
СМИ: Израиль готовит удары по Ирану в случае ответа на обстрел консульства
10 апреля, 02:38
По данным издания доклады разведки США свидетельствуют о планируемом ударе со стороны Ирана в течение нескольких дней, "возможно, по израильской территории".
Ранее американские СМИ со ссылкой на иранские и американские разведывательные источники сообщили, что Тегеран планирует нанести удары по десяткам чувствительных целей в Израиле, включая объекты энергетической инфраструктуры и другие различные объекты, используя баллистические ракеты и начиненные взрывчаткой беспилотники.
Как сообщил накануне портал Axios со ссылкой на источник, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан подтвердил в беседе с главой МИД Германии Анналеной Бербок, что Тегеран намерен ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но он будет ограниченным.
Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари — последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
СМИ Ирана опубликовали список ракет, способных поразить территорию Израиля
7 апреля, 17:04
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана в случае, если Тегеран решится на ответ.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Глава МИД Израиля опубликовал сообщение на персидском языке
10 апреля, 09:47
 
В миреИранИзраильДамаск (город)Корпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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