https://ria.ru/20240412/itogi-1939544881.html

В ВТБ подвели итоги работы за I квартал 2024 года

В ВТБ подвели итоги работы за I квартал 2024 года - РИА Новости, 12.04.2024

В ВТБ подвели итоги работы за I квартал 2024 года

В марте 2024 года российский рынок рублевых пассивов вырос на 1,2%, в то время как портфель классических розничных сбережений ВТБ в рублях в марте увеличился на РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T10:55

2024-04-12T10:55

2024-04-12T10:55

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. В марте 2024 года российский рынок рублевых пассивов вырос на 1,2%, в то время как портфель классических розничных сбережений ВТБ в рублях в марте увеличился на 3,8% – на 250 миллиардов рублей, сообщает банк. По итогам I квартала 2024 года портфель рублевых пассивов ВТБ вырос на 9% и достиг отметки в 6,8 триллиона рублей. Таким образом, прирост портфеля рублевых пассивов ВТБ за I квартал оказался выше практически в 6 раз по сравнению аналогичным периодом прошлого года. По итогам марта спрос на сберегательные продукты на финансовом рынке остался стабильным. Как отмечается в сообщении банка, депозитный портфель физических лиц вырос на 550 тысяч вкладов. Наибольшая сумма, размещенная на рублевых вкладах, традиционно приходится на столичный регион (суммарно более 2 триллиона рублей) и Санкт-Петербург (почти 405 миллиардов рублей). В топ-10 регионов по общей сумме рублевых вкладов также входят Ростовская область (119,5 миллиарда рублей), Краснодарский край (более 109 миллиардов), Нижегородская область (более 96 миллиардов), Республика Татарстан (более 95 миллиардов), Воронежская область (более 84,5 миллиарда), Самарская область (почти 84 миллиарда) и Свердловская область (более 83,5 миллиарда рублей). Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) также отмечает сохранение активного спроса на сберегательные продукты у жителей Республики Крым и Севастополя. Общий объем срочных депозитов с начала года вырос на 4,8% и достиг 106,4 миллиарда рублей. По прогнозам ВТБ, объем рынка рублевых сбережений продолжит стабильно расти до конца первого полугодия, а рублевые депозиты останутся самым востребованным и популярным инструментом у клиентов. Прогнозируемое смягчение денежно-кредитной политики регулятора во втором полугодии повлечет за собой корректировку ставок по вкладам у основных игроков рынка.

https://ria.ru/20240315/itogi-1933363390.html

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Алёна Пава

санкт-петербург, ростовская область, краснодарский край, экономика, втб (банк), новости компаний - экономика