https://ria.ru/20240412/duterte-1939568385.html

Дутерте призвал Манилу свернуть с пагубного пути союза с США

Дутерте призвал Манилу свернуть с пагубного пути союза с США - РИА Новости, 12.04.2024

Дутерте призвал Манилу свернуть с пагубного пути союза с США

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте призвал Манилу свернуть с "пагубного пути" союза с США, подчеркнув, что в Вашингтоне никто не собирается "умирать" за... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T12:23

2024-04-12T12:23

2024-04-12T12:23

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте призвал Манилу свернуть с "пагубного пути" союза с США, подчеркнув, что в Вашингтоне никто не собирается "умирать" за своих филиппинских друзей в случае эскалации спора с Китаем вокруг Южно-Китайского моря. В интервью государственному китайскому изданию Global Times Дутерте выразил сожаление по поводу споров Китая и Филиппин в Южно-Китайском море и политики нынешней администрации Манилы в отношении Китая. Политик предупредил, что США "пытаются спровоцировать войну между Китаем и Филиппинами", и предостерег, что США "не будут рисковать жизнями американцев ради филиппинцев". Экс-президент также выразил надежду на то, что Филиппины "смогут свернуть со своего пагубного пути" и решить проблемы с КНР посредством диалога и переговоров. "Китай здесь, в Азии, делает все возможное, чтобы побудить нас собраться как добрые соседи, особенно посредством проекта "Пояс и путь", который предложил председатель КНР Си Цзиньпин. На самом деле это было сделано для того, чтобы активизировать отношения между азиатскими странами. Америка же, с точки зрения внешней политики, кажется очень враждебной. Поэтому, если вы будете придерживаться Америки, если вы идентифицируете себя с Америкой, вы испортите ваши отношения с Китаем и остальными странами АСЕАН", - отметил экс-президент. Дутерте добавил, что во время своего пребывания на посту президента Филиппин он "не ссорился" с Америкой, однако ему "просто не нравилось поведение" США, которое объяснялось тем, что в прошлом Штаты оккупировали Филиппины. "И хотя они говорят, что для Филиппин было хорошо, что они приехали и дали нам образование, это ерунда. Мы могли бы развиваться самостоятельно. Нам никто не нужен", - пояснил экс-президент. Дутерте также напомнил, что во время его пребывания в должности президента, в Южно-Китайском море не было никаких разногласий с Китаем. По словам Дутерте, Филиппины все еще могут вернуться к такой "нормальной жизни" и "остановить беспорядок", если Манила перестанет поддаваться на провокации США, которые могут в конечном итоге перерасти в военные действия. "Я в этом совершенно уверен: Америка дает указание филиппинскому правительству "не бойтесь, потому что мы вас поддержим". Но я не думаю, что Америка умрет за нас… Мне жаль свою страну. Я больше не президент. Я не могу избираться. Но если есть способ переломить ситуацию, мы могли бы найти способ это сделать. И если бы Бог позволил, то, возможно, мне удалось бы переломить ситуацию. Я бы тогда избавился от военных баз (США - ред.)", - отметил политик. Дутерте также допустил, что сам может переговорить с администрацией Китая, чтобы урегулировать ситуацию в Южно-Китайском море. "Возможно, одно из решений заключается в том, что я могу поговорить с китайским правительством. Мы можем поговорить о некотором смягчении", - отметил экс-президент. Вчера лидеры Японии, Филиппин и США, встретились в Вашингтоне на первом саммите между тремя странами. В заявлении, опубликованном по итогам встречи, страны обязались обеспечивать поддержку "мирного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, в том числе при помощи оборонных и стратегических альянсов Quad и AUKUS. Страны также договорились "развивать трехстороннее оборонное сотрудничество, в том числе посредством совместных военно-морских тренировок и учений между нашими тремя странами и дополнительными партнерами". Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известны как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве. Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. В январе министр обороны Филиппин заявил о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более "агрессивного" поведения Китая. По его словам, наращивание военных возможностей поможет вносить более эффективный вклад в региональную стабильность. Также в январе главы МИД Филиппин и Китая договорились развивать сотрудничество и спокойно решать инциденты в Южно-Китайском море, чтобы снизить напряженность в регионе.

https://ria.ru/20240411/filippiny-1939310204.html

https://ria.ru/20231123/stabilnost-1911298559.html

https://ria.ru/20240104/kitay-1919685672.html

https://ria.ru/20230505/filippiny-1869808119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, филиппины, сша, родриго дутерте, си цзиньпин