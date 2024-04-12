https://ria.ru/20240412/dokumenty-1939488760.html

Архив ФСБ: французы и украинские националисты вместе воевали против СССР

Архив ФСБ: французы и украинские националисты вместе воевали против СССР - РИА Новости, 12.04.2024

Архив ФСБ: французы и украинские националисты вместе воевали против СССР

Идея Парижа об общих с киевским режимом военных действиях против России не нова: еще в Великую Отечественную войну французы воевали с Советским Союзом на... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T03:15

2024-04-12T03:15

2024-04-12T03:17

украина

франция

россия

эммануэль макрон

владимир зеленский

сергей шойгу

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155701/82/1557018276_0:51:1027:629_1920x0_80_0_0_47958ee60ce5532d4b170785a499cedf.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Идея Парижа об общих с киевским режимом военных действиях против России не нова: еще в Великую Отечественную войну французы воевали с Советским Союзом на стороне гитлеровцев совместно с украинскими националистами, следует из рассекреченного архивного документа ФСБ, опубликованного Президентской библиотекой. Речь идет о сообщении, направленном 16 января 1943 года заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову легендарным сотрудником советских органов госбезопасности, начальником 4-го (разведывательно-диверсионного, зафронтового) Управления НКВД СССР Павлом Судоплатовым. В документе сообщалось об обстановке в районе Брянска. "По агентурным данным, немецкие гарнизоны, расположенные в населенных пунктах, прилегающих к железной дороге Унеча - Сураж, пополняются за счет французов из так называемого "легиона по борьбе с большевизмом" и украинских националистов", - докладывал Судоплатов. Легион французских добровольцев против большевизма (Légion des Volontaires Français, ЛФД) — пехотный полк, сформированный во Франции в июле 1941 года и воевавший на Восточном фронте на стороне Третьего рейха. В вермахте легион носил название 638-й пехотный полк. ЛФД был единственной иностранной частью в составе вермахта, которая наступала на Москву в 1941 году. В 1942 году легион, понесший тяжелые потери под Москвой, реорганизовали, два его батальона отправили в Белоруссию для борьбы с партизанами. В конце 1943 - начале 1944 года части легиона разместились по нескольким районам Могилевской области. Карательные акции с их участием были столь же зверскими и жестокими, как и немецкие. В ответ в июне 1944 года партизанское соединение под командованием Героя Советского Союза Сергея Гришина уничтожило французский гарнизон в деревне Круча Круглянского района Могилёвской области, при этом было убито 170 французских легионеров. В августе 1944 года легион передали в 7-ю гренадерскую бригаду войск СС "Шарлемань", состоявшую из французских добровольцев. 20 ноября 1944 года ЛФД официально прекратил свое существование. В начале апреля нынешнего года Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". На минувшей неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.

https://ria.ru/20231220/dokumenty_svr-1916846020.html

https://ria.ru/20240408/frantsiya-1938567829.html

https://ria.ru/20240408/krym-1938470237.html

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938433059.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, франция, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, сергей шойгу, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, евросоюз