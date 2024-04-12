https://ria.ru/20240412/damba-1939605477.html

Дамба в поселке Лесоторговый в Орске остается не засыпанной

Дамба в поселке Лесоторговый в Орске остается не засыпанной - РИА Новости, 12.04.2024

Дамба в поселке Лесоторговый в Орске остается не засыпанной

Дамба, которую прорвало в поселке Лесоторговый в микрорайоне Старый город в Орске, остается не засыпанной, сам поселок все еще частично затоплен, передает... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T13:40

2024-04-12T13:40

2024-04-12T13:58

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

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ОРСК (Оренбургская область), 12 апр - РИА Новости. Дамба, которую прорвало в поселке Лесоторговый в микрорайоне Старый город в Орске, остается не засыпанной, сам поселок все еще частично затоплен, передает корреспондент РИА Новости. Вода вплотную находится у домовладений, расположенных около дамбы. Нарушение целостности дамбы было зафиксировано в поселке Лесоторговый в Орске в понедельник, сообщала мэрия. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.

https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html

https://ria.ru/20240406/orsk-1938245525.html

орск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Затопленные машины на улицах старого города в Орске Старый город в Орске. Вода постепенно уходит, но машины на некоторых улицах по-прежнему затоплены по самую крышу. 2024-04-12T13:40 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орск, прорыв дамбы в орске, происшествия