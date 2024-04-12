https://ria.ru/20240412/damba-1939605477.html
Дамба в поселке Лесоторговый в Орске остается не засыпанной
Дамба в поселке Лесоторговый в Орске остается не засыпанной - РИА Новости, 12.04.2024
Дамба в поселке Лесоторговый в Орске остается не засыпанной
Дамба, которую прорвало в поселке Лесоторговый в микрорайоне Старый город в Орске, остается не засыпанной, сам поселок все еще частично затоплен, передает... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T13:40
2024-04-12T13:40
2024-04-12T13:58
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
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ОРСК (Оренбургская область), 12 апр - РИА Новости. Дамба, которую прорвало в поселке Лесоторговый в микрорайоне Старый город в Орске, остается не засыпанной, сам поселок все еще частично затоплен, передает корреспондент РИА Новости. Вода вплотную находится у домовладений, расположенных около дамбы. Нарушение целостности дамбы было зафиксировано в поселке Лесоторговый в Орске в понедельник, сообщала мэрия. Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии принял район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html
https://ria.ru/20240406/orsk-1938245525.html
орск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Затопленные машины на улицах старого города в Орске
Старый город в Орске. Вода постепенно уходит, но машины на некоторых улицах по-прежнему затоплены по самую крышу.
2024-04-12T13:40
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Дамба в поселке Лесоторговый в Орске остается не засыпанной
Дамба, прорвавшаяся в поселке Лесоторговый в Орске, остается не засыпанной