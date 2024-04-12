https://ria.ru/20240412/bloger-1939661952.html

Прокурор запросил 8,5 года лишения свободы блогеру-сыроеду Лютому

Прокурор запросил 8,5 года лишения свободы блогеру-сыроеду Лютому - РИА Новости, 12.04.2024

Прокурор запросил 8,5 года лишения свободы блогеру-сыроеду Лютому

Государственный обвинитель в прениях в Лазаревском районном суде Краснодарского края по рассматриваемому делу блогера-сыроеда Максима Лютого, чей младенец умер... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T16:40

2024-04-12T16:40

2024-04-12T16:41

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краснодарский край

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сочи

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СОЧИ, 12 апр – РИА Новости. Государственный обвинитель в прениях в Лазаревском районном суде Краснодарского края по рассматриваемому делу блогера-сыроеда Максима Лютого, чей младенец умер от истощения в Сочи, запросил обвиняемому 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В пятницу в Лазаревском районном суде Краснодарского края состоялись прения сторон по делу блогера-сыроеда Максима Лютого, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Как пояснил прокурор, сроки формировались исходя из части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами), а штраф был определен с учетом ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. "Путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей. Наказание в виде лишения свободы назначить исполнять в колонии строгого режима", - просил гособвинитель в ходе прений в Лазаревском районе суде Краснодарского края. Лютому вменили часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статью 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). По данным СУСК по Краснодарскому краю, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи. Мать новорожденного суд ранее приговорил к двум годам исправительных работ.

https://ria.ru/20240406/rebenok-1938261591.html

https://ria.ru/20230926/prigovor-1898744421.html

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происшествия, краснодарский край, россия, сочи