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Прокурор запросил 8,5 года лишения свободы блогеру-сыроеду Лютому - РИА Новости, 12.04.2024
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16:40 12.04.2024 (обновлено: 16:41 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/bloger-1939661952.html
Прокурор запросил 8,5 года лишения свободы блогеру-сыроеду Лютому
Прокурор запросил 8,5 года лишения свободы блогеру-сыроеду Лютому - РИА Новости, 12.04.2024
Прокурор запросил 8,5 года лишения свободы блогеру-сыроеду Лютому
Государственный обвинитель в прениях в Лазаревском районном суде Краснодарского края по рассматриваемому делу блогера-сыроеда Максима Лютого, чей младенец умер... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T16:40
2024-04-12T16:41
происшествия
краснодарский край
россия
сочи
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СОЧИ, 12 апр – РИА Новости. Государственный обвинитель в прениях в Лазаревском районном суде Краснодарского края по рассматриваемому делу блогера-сыроеда Максима Лютого, чей младенец умер от истощения в Сочи, запросил обвиняемому 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В пятницу в Лазаревском районном суде Краснодарского края состоялись прения сторон по делу блогера-сыроеда Максима Лютого, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Как пояснил прокурор, сроки формировались исходя из части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами), а штраф был определен с учетом ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. "Путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей. Наказание в виде лишения свободы назначить исполнять в колонии строгого режима", - просил гособвинитель в ходе прений в Лазаревском районе суде Краснодарского края. Лютому вменили часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статью 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). По данным СУСК по Краснодарскому краю, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи. Мать новорожденного суд ранее приговорил к двум годам исправительных работ.
https://ria.ru/20240406/rebenok-1938261591.html
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происшествия, краснодарский край, россия, сочи
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Сочи
Прокурор запросил 8,5 года лишения свободы блогеру-сыроеду Лютому

В Сочи прокурор запросил 8,5 года лишения свободы блогеру-сыроеду Максиму Лютому

© Лазаревский районный суд города СочиБлогер-сыроед Максим Лютый из Сочи, ребенок которого умер от истощения, в суде
Блогер-сыроед Максим Лютый из Сочи, ребенок которого умер от истощения, в суде
© Лазаревский районный суд города Сочи
Блогер-сыроед Максим Лютый из Сочи, ребенок которого умер от истощения, в суде. Архивное фото
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СОЧИ, 12 апр – РИА Новости. Государственный обвинитель в прениях в Лазаревском районном суде Краснодарского края по рассматриваемому делу блогера-сыроеда Максима Лютого, чей младенец умер от истощения в Сочи, запросил обвиняемому 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу в Лазаревском районном суде Краснодарского края состоялись прения сторон по делу блогера-сыроеда Максима Лютого, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.
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Как пояснил прокурор, сроки формировались исходя из части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами), а штраф был определен с учетом ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.
"Путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей. Наказание в виде лишения свободы назначить исполнять в колонии строгого режима", - просил гособвинитель в ходе прений в Лазаревском районе суде Краснодарского края.
Лютому вменили часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с издевательствами) и статью 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). По данным СУСК по Краснодарскому краю, ребенку стало плохо из-за длительного отказа от пищи. Мать новорожденного суд ранее приговорил к двум годам исправительных работ.
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