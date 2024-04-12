СМИ: глава МИД Ирана рассказал Бербок, каким будет ответ на атаку Израиля
Axios: Иран заявил, что ответит на атаку Израиля ограниченным образом
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил главе МИД Германии Анналене Бербок, что Тегеран намерен ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но сделает это ограниченным образом, сообщает портал Axios со ссылкой на источник, непосредственно осведомленный о разговоре министров.
МИД ФРГ заявил в четверг, что Бербок и Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, и отметил, что никто не заинтересован в дальнейшей региональной эскалации.
"Амир Аболлахиан заявил своей немецкой коллеге в четверг, что Иран полон решимости отреагировать на бомбардировку Израилем его консульского здания в Дамаске на прошлой неделе, но сделает это "надлежащим" и ограниченным образом", - говорится в сообщении портала.
Согласно источнику издания, 90-минутный разговор министров почти полностью был посвящен нынешней напряженности. По его словам, неясно, что имел в виду Иран, говоря об ограниченном характере ответа. Источник подчеркнул, что Бербок передала послание США, предупредив иранского коллегу, что не стоит недооценивать масштабы реакции Израиля на возможную атаку из Ирана.
Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.