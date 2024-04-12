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СМИ: глава МИД Ирана рассказал Бербок, каким будет ответ на атаку Израиля - РИА Новости, 12.04.2024
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01:14 12.04.2024 (обновлено: 01:31 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/axios-1939483365.html
СМИ: глава МИД Ирана рассказал Бербок, каким будет ответ на атаку Израиля
СМИ: глава МИД Ирана рассказал Бербок, каким будет ответ на атаку Израиля - РИА Новости, 12.04.2024
СМИ: глава МИД Ирана рассказал Бербок, каким будет ответ на атаку Израиля
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил главе МИД Германии Анналене Бербок, что Тегеран намерен ответить на атаку Израиля по иранскому... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T01:14
2024-04-12T01:31
в мире
иран
израиль
дамаск (город)
анналена бербок
мид германии
корпус стражей исламской революции
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил главе МИД Германии Анналене Бербок, что Тегеран намерен ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но сделает это ограниченным образом, сообщает портал Axios со ссылкой на источник, непосредственно осведомленный о разговоре министров. МИД ФРГ заявил в четверг, что Бербок и Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, и отметил, что никто не заинтересован в дальнейшей региональной эскалации. "Амир Аболлахиан заявил своей немецкой коллеге в четверг, что Иран полон решимости отреагировать на бомбардировку Израилем его консульского здания в Дамаске на прошлой неделе, но сделает это "надлежащим" и ограниченным образом", - говорится в сообщении портала. Согласно источнику издания, 90-минутный разговор министров почти полностью был посвящен нынешней напряженности. По его словам, неясно, что имел в виду Иран, говоря об ограниченном характере ответа. Источник подчеркнул, что Бербок передала послание США, предупредив иранского коллегу, что не стоит недооценивать масштабы реакции Израиля на возможную атаку из Ирана. Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено. По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
https://ria.ru/20240412/izrail-1939479400.html
https://ria.ru/20240411/iran-1939225122.html
https://ria.ru/20240407/iran-1938418120.html
иран
израиль
дамаск (город)
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в мире, иран, израиль, дамаск (город), анналена бербок, мид германии, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Израиль, Дамаск (город), Анналена Бербок, МИД Германии, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: глава МИД Ирана рассказал Бербок, каким будет ответ на атаку Израиля

Axios: Иран заявил, что ответит на атаку Израиля ограниченным образом

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил главе МИД Германии Анналене Бербок, что Тегеран намерен ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но сделает это ограниченным образом, сообщает портал Axios со ссылкой на источник, непосредственно осведомленный о разговоре министров.
МИД ФРГ заявил в четверг, что Бербок и Абдоллахиан обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, и отметил, что никто не заинтересован в дальнейшей региональной эскалации.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
США ограничили передвижение дипломатов в ряде израильских городов
00:28
"Амир Аболлахиан заявил своей немецкой коллеге в четверг, что Иран полон решимости отреагировать на бомбардировку Израилем его консульского здания в Дамаске на прошлой неделе, но сделает это "надлежащим" и ограниченным образом", - говорится в сообщении портала.
Согласно источнику издания, 90-минутный разговор министров почти полностью был посвящен нынешней напряженности. По его словам, неясно, что имел в виду Иран, говоря об ограниченном характере ответа. Источник подчеркнул, что Бербок передала послание США, предупредив иранского коллегу, что не стоит недооценивать масштабы реакции Израиля на возможную атаку из Ирана.
Вечером 1 апреля произошел авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске, о чем сообщило минобороны Сирии. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана Хосейна Акбари - последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Крупный ракетный удар Ирана по Израилю неизбежен, сообщили СМИ
Вчера, 00:07
По данным Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД заявил, что оставляет за собой право ответить на авиаудар Израиля по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно "наказать агрессора". В среду издание Elaph сообщило, что Израиль готовится нанести удары по целям на территории Ирана, если Тегеран ответит на атаку по его консульству в Дамаске атаками на израильские объекты.
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
СМИ Ирана опубликовали список ракет, способных поразить территорию Израиля
7 апреля, 17:04
 
В миреИранИзраильДамаск (город)Анналена БербокМИД ГерманииКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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