В Дагестане загорелся автобус с пассажирами
В Дагестане загорелся рейсовый автобус с 22 пассажирами, водитель получил ожоги
Автобус с пассажирами горит на на дороге около села Агачаул в Карабудахкентском районе Дагестана. Кадр записи видеорегистратора
Автобус с пассажирами горит на на дороге около села Агачаул в Карабудахкентском районе Дагестана. Кадр записи видеорегистратора
МАХАЧКАЛА, 12 апр - РИА Новости. Автобус Дербент – Москва с 22 пассажирами загорелся в Дагестане, водитель получил ожоги, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
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"По системе 112 поступило сообщение о возгорании автобуса на федеральной автомобильной дороге Р-217 в районе населенного пункта Агачаул, следовавшего по маршруту Дербент – Москва. В автобусе находились 23 человека, в том числе водитель. Никто из пассажиров не пострадал, водитель получил ожоги конечностей", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что для дальнейшего следования пассажиров к месту прибыл другой автобус.
В связи с возгоранием рейсового автобуса прокуратура Дагестана организовала проверку. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе надзорных мероприятий установят обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований законодательства об организации пассажирских перевозок.
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