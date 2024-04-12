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В Дагестане загорелся автобус с пассажирами - РИА Новости, 12.04.2024
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15:51 12.04.2024 (обновлено: 16:58 12.04.2024)
https://ria.ru/20240412/avtobus-1939646536.html
В Дагестане загорелся автобус с пассажирами
В Дагестане загорелся автобус с пассажирами - РИА Новости, 12.04.2024
В Дагестане загорелся автобус с пассажирами
Автобус Дербент – Москва с 22 пассажирами загорелся в Дагестане, водитель получил ожоги, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-12T15:51
2024-04-12T16:58
происшествия
дербент
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 12 апр - РИА Новости. Автобус Дербент – Москва с 22 пассажирами загорелся в Дагестане, водитель получил ожоги, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По системе 112 поступило сообщение о возгорании автобуса на федеральной автомобильной дороге Р-217 в районе населенного пункта Агачаул, следовавшего по маршруту Дербент – Москва. В автобусе находились 23 человека, в том числе водитель. Никто из пассажиров не пострадал, водитель получил ожоги конечностей", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что для дальнейшего следования пассажиров к месту прибыл другой автобус.В связи с возгоранием рейсового автобуса прокуратура Дагестана организовала проверку. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе надзорных мероприятий установят обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований законодательства об организации пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20231022/avtobus-1904472678.html
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происшествия, дербент, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дербент, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане загорелся автобус с пассажирами

В Дагестане загорелся рейсовый автобус с 22 пассажирами, водитель получил ожоги

Автобус с пассажирами горит на на дороге около села Агачаул в Карабудахкентском районе Дагестана. Кадр записи видеорегистратора
Автобус с пассажирами горит на на дороге около села Агачаул в Карабудахкентском районе Дагестана. Кадр записи видеорегистратора
Автобус с пассажирами горит на на дороге около села Агачаул в Карабудахкентском районе Дагестана. Кадр записи видеорегистратора
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 12 апр - РИА Новости. Автобус Дербент – Москва с 22 пассажирами загорелся в Дагестане, водитель получил ожоги, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
«
"По системе 112 поступило сообщение о возгорании автобуса на федеральной автомобильной дороге Р-217 в районе населенного пункта Агачаул, следовавшего по маршруту Дербент – Москва. В автобусе находились 23 человека, в том числе водитель. Никто из пассажиров не пострадал, водитель получил ожоги конечностей", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что для дальнейшего следования пассажиров к месту прибыл другой автобус.
В связи с возгоранием рейсового автобуса прокуратура Дагестана организовала проверку. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе надзорных мероприятий установят обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований законодательства об организации пассажирских перевозок.
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ПроисшествияДербентМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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