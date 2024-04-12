https://ria.ru/20240412/avtobus-1939646536.html

В Дагестане загорелся автобус с пассажирами

В Дагестане загорелся автобус с пассажирами - РИА Новости, 12.04.2024

В Дагестане загорелся автобус с пассажирами

Автобус Дербент – Москва с 22 пассажирами загорелся в Дагестане, водитель получил ожоги, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-12T15:51

2024-04-12T15:51

2024-04-12T16:58

происшествия

дербент

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 12 апр - РИА Новости. Автобус Дербент – Москва с 22 пассажирами загорелся в Дагестане, водитель получил ожоги, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По системе 112 поступило сообщение о возгорании автобуса на федеральной автомобильной дороге Р-217 в районе населенного пункта Агачаул, следовавшего по маршруту Дербент – Москва. В автобусе находились 23 человека, в том числе водитель. Никто из пассажиров не пострадал, водитель получил ожоги конечностей", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что для дальнейшего следования пассажиров к месту прибыл другой автобус.В связи с возгоранием рейсового автобуса прокуратура Дагестана организовала проверку. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе надзорных мероприятий установят обстоятельства произошедшего, а также дадут оценку соблюдению требований законодательства об организации пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20231022/avtobus-1904472678.html

дербент

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дербент, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)