https://ria.ru/20240411/skif-1939088585.html

Не ради жестокости. Ученые смогли интерпретировать жуткий ритуал скифов

Не ради жестокости. Ученые смогли интерпретировать жуткий ритуал скифов - РИА Новости, 11.04.2024

Не ради жестокости. Ученые смогли интерпретировать жуткий ритуал скифов

Объяснение скифским обычаям возить с собой конструкции из человеческой кожи, носить облачения и атрибуты из скальпов предложил хранитель Музея антропологии и... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:00

2024-04-11T09:00

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Объяснение скифским обычаям возить с собой конструкции из человеческой кожи, носить облачения и атрибуты из скальпов предложил хранитель Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН Владимир Кисель. Согласно его гипотезе, скифы искали магическую защиту у тех, кто "носил" кожу до них. Результаты исследования опубликованы в сборнике "Древности Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии: от открытий Н.И. Веселовского к современной науке".Из IV книги "Истории" Геродота известно, что скифские воины перевозили с собой на лошадях конструкции из человеческой кожи и палок. Также обязательным атрибутом заслуженного бойца был плащ из человеческих скальпов. Скальпами обрамляли и узду коней. Некоторые скифы также были вооружены колчанами, обтянутыми человеческой кожей с правой руки с сохраненными ногтями. Однако в письменных исторических источниках нет объяснения этих обычаев.Чтобы разгадать замысел кочевников, Владимир Кисель сопоставил этнографические данные со всего мира. Он отметил, что народы использовали шкуры диких животных и крупного рогатого скота. Это имело как практический смысл – покровы этих млекопитающих обладают высокой механической прочностью, так и символическое значение."Корни этих обычаев можно найти даже в древнегреческих мифах. Атрибут Зевса – эгида – представлял собой шкуру вскормившей его козы Амалфеи. Согласно пояснениям античных авторов, бог использовал эту шкуру как щит во время войны с титанами", - рассказал Кисель.По его словам, и другие персонажи греческого пантеона носили на себе шкуры животных для магической защиты. У некоторых народов, например, хантов, шкура медведя воплощает его родство с человеком и раскрывает его человеческую сущность."Не только зверь считался подобным человеку, но и человек – зверю. У некоторых африканских народов при проведении жизненно важных обрядов перехода (рождении, усыновлении или вступлении в брак) требовалось облачиться в шкуру животного и как бы пережить "второе рождение"", – пояснил исследователь.Он отметил, что, вероятнее всего, конструкции из человеческой кожи были призваны защитить воинов от злых духов и уберечь от негативных магических сил. А облачение из кожи демонстрировало овладение сущностью и мистическим потенциалом противника.Похожие обычаи существовали и в Северной Америке. Достоверно известно, что индейцы добывали скальпы побежденных врагов и вывешивали их около жилищ или крепили к костюмам. Кроме того, в ритуальных целях они использовали и человеческую кожу. Можно провести параллель между традициями скифов и коренного населения Америки, заключил Владимир Кисель.

https://ria.ru/20231124/meoty-1911400537.html

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