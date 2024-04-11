https://ria.ru/20240411/shumkov-1939403960.html

Шумков: Казахстан с 4 по 5 апреля сбросил воды в 40 раз больше прогнозов

Шумков: Казахстан с 4 по 5 апреля сбросил воды в 40 раз больше прогнозов - РИА Новости, 11.04.2024

Шумков: Казахстан с 4 по 5 апреля сбросил воды в 40 раз больше прогнозов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил президенту России Владимиру Путину, что за сутки, с 4 по 5 апреля, сбросы воды из Казахстана в регион... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:49

2024-04-11T16:49

2024-04-11T17:03

казахстан

курганская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

вадим шумков

владимир путин

прорыв дамбы в орске

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил президенту России Владимиру Путину, что за сутки, с 4 по 5 апреля, сбросы воды из Казахстана в регион превысили прогнозы в 40 и более раз."Четвертого апреля провели региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям по паводкам, на которой были получены данные, что с Каратомарского водохранилища республики Казахстан и Троицкого водохранилища Челябинской области сброс не превышает 70 кубических метров в секунду, что соответствует нормативам. Пятого апреля была получена информация, что фактические сбросы превышают прогнозные сперва в два, а потом в сорок и более раз. Речь о Каратомарском водохранилище, которое сбрасывает 3300 кубических метров в секунду, Троицкое – 1200 кубических метров в секунду", – доложил Шумков Путину на совещании по ликвидации последствий паводков в регионах.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.

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казахстан, курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, вадим шумков, владимир путин, прорыв дамбы в орске, россия