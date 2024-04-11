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В УПЦ назвали число храмов, захваченных раскольниками - РИА Новости, 11.04.2024
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Религия
 
12:27 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/raskolniki-1939310408.html
В УПЦ назвали число храмов, захваченных раскольниками
В УПЦ назвали число храмов, захваченных раскольниками - РИА Новости, 11.04.2024
В УПЦ назвали число храмов, захваченных раскольниками
Около 1,5 тысяч храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захвачено раскольниками из структуры "Православная церковь Украины", говорится в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:27
2024-04-11T12:27
религия
украина
россия
украинская православная церковь
религия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Около 1,5 тысяч храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захвачено раскольниками из структуры "Православная церковь Украины", говорится в решениях Синода УПЦ, опубликованных на ее сайте."Архиереи, священники и миряне Украинской православной церкви подвергаются уголовным преследованиям по надуманным основаниям. Храмы и другое имущество отбираются, а религиозные общины незаконно перерегистрируются в пользу новой Православной церкви Украины. На сегодняшний день уже захвачено около полутора тысяч храмов. Органы местного самоуправления принимают незаконные решения о запрете пользования имуществом религиозными организациями нашей Церкви", – говорится в сообщении о решениях первого в 2024 году заседания Синода УПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, россия, украинская православная церковь, религия
Религия, Украина, Россия, Украинская православная церковь, Религия
В УПЦ назвали число храмов, захваченных раскольниками

Синод УПЦ: около 1,5 тысяч храмов захвачено раскольниками

© Фото : Рівненська єпархія УПЦЗахват Петропавловского храма в селе Хоров Ровненской области, Украина
Захват Петропавловского храма в селе Хоров Ровненской области, Украина - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Рівненська єпархія УПЦ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Около 1,5 тысяч храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захвачено раскольниками из структуры "Православная церковь Украины", говорится в решениях Синода УПЦ, опубликованных на ее сайте.
"Архиереи, священники и миряне Украинской православной церкви подвергаются уголовным преследованиям по надуманным основаниям. Храмы и другое имущество отбираются, а религиозные общины незаконно перерегистрируются в пользу новой Православной церкви Украины. На сегодняшний день уже захвачено около полутора тысяч храмов. Органы местного самоуправления принимают незаконные решения о запрете пользования имуществом религиозными организациями нашей Церкви", – говорится в сообщении о решениях первого в 2024 году заседания Синода УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Заседание Священного Синода УПЦ, 23 мая 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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