В УПЦ назвали число храмов, захваченных раскольниками
Синод УПЦ: около 1,5 тысяч храмов захвачено раскольниками
© Фото : Рівненська єпархія УПЦЗахват Петропавловского храма в селе Хоров Ровненской области, Украина
© Фото : Рівненська єпархія УПЦ
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Около 1,5 тысяч храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захвачено раскольниками из структуры "Православная церковь Украины", говорится в решениях Синода УПЦ, опубликованных на ее сайте.
"Архиереи, священники и миряне Украинской православной церкви подвергаются уголовным преследованиям по надуманным основаниям. Храмы и другое имущество отбираются, а религиозные общины незаконно перерегистрируются в пользу новой Православной церкви Украины. На сегодняшний день уже захвачено около полутора тысяч храмов. Органы местного самоуправления принимают незаконные решения о запрете пользования имуществом религиозными организациями нашей Церкви", – говорится в сообщении о решениях первого в 2024 году заседания Синода УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".