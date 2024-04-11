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Оренбургский губернатор назвал предварительную оценку ущерба от паводка - РИА Новости, 11.04.2024
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16:38 11.04.2024 (обновлено: 17:24 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/pasler-1939401773.html
Оренбургский губернатор назвал предварительную оценку ущерба от паводка
Оренбургский губернатор назвал предварительную оценку ущерба от паводка - РИА Новости, 11.04.2024
Оренбургский губернатор назвал предварительную оценку ущерба от паводка
Ущерб от паводка в Оренбургской области, по предварительным оценкам, превысит 40 миллиардов рублей, сообщил губернатор Денис Паслер на совещании у Владимира... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:38
2024-04-11T17:24
происшествия
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
денис паслер
владимир путин
россия
наводнения в россии — 2024
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УФА, 11 апр — РИА Новости. Ущерб от паводка в Оренбургской области, по предварительным оценкам, превысит 40 миллиардов рублей, сообщил губернатор Денис Паслер на совещании у Владимира Путина."Регион направил в правительство документы о предварительной оценке ущерба. Сумма превышает 40 миллиардов рублей, но понятно, что это очень предварительная (сумма. — Прим. ред.), потому что вода еще не отошла и к полноценному обследованию мы не приступили", — сказал глава региона.Паводок достиг своего пика, самая сложная обстановка — в Оренбурге, отметил губернатор. Там может подтопить еще 3,5 тысячи домов и почти четыре тысячи участков. В Орске ситуация стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился на 14 сантиметров."В Оренбурге и в Орске, несмотря на все сложности, все системы жизнеобеспечения работают. Где-то со сниженными параметрами, но, тем не менее, вода, электроэнергия, тепло — в работе", — подчеркнул Паслер.Он уточнил, что эпидемиологическая ситуация в регионе спокойная.Путин, в свою очередь, выразил уверенность, что власти продолжат слаженную работу в период паводков, и получится минимизировать все риски и последствия. Президент призвал чиновников уже сейчас начать заниматься вопросами восстановления жилья и инфраструктуры в затронутых паводком регионах, подготовиться к этому заранее.В Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация людей. В области ввели режим ЧС федерального уровня.По данным областной администрации на вечер 10 апреля, в Оренбургской области остаются подтопленными 12 187 жилых домов, 14 263 приусадебных участка в 85 населенных пунктах и 34 садовых товариществах.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html
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происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, денис паслер, владимир путин, россия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область, Денис Паслер, Владимир Путин, Россия, Наводнения в России — 2024
Оренбургский губернатор назвал предварительную оценку ущерба от паводка

Паслер: предварительный ущерб от паводка превышает 40 миллиардов рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина
Подтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Подтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска недалеко от площади Гагарина
Читать ria.ru в
УФА, 11 апр — РИА Новости. Ущерб от паводка в Оренбургской области, по предварительным оценкам, превысит 40 миллиардов рублей, сообщил губернатор Денис Паслер на совещании у Владимира Путина.
"Регион направил в правительство документы о предварительной оценке ущерба. Сумма превышает 40 миллиардов рублей, но понятно, что это очень предварительная (сумма. — Прим. ред.), потому что вода еще не отошла и к полноценному обследованию мы не приступили", — сказал глава региона.
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтопленыНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
Инфографика
Паводок достиг своего пика, самая сложная обстановка — в Оренбурге, отметил губернатор. Там может подтопить еще 3,5 тысячи домов и почти четыре тысячи участков.
В Орске ситуация стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился на 14 сантиметров.
«
"В Оренбурге и в Орске, несмотря на все сложности, все системы жизнеобеспечения работают. Где-то со сниженными параметрами, но, тем не менее, вода, электроэнергия, тепло — в работе", — подчеркнул Паслер.
Он уточнил, что эпидемиологическая ситуация в регионе спокойная.
Спасатели возвращаются к берегу - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
"Наивно надеялись". Что происходит в затопленном Орске
08:00
Путин, в свою очередь, выразил уверенность, что власти продолжат слаженную работу в период паводков, и получится минимизировать все риски и последствия. Президент призвал чиновников уже сейчас начать заниматься вопросами восстановления жилья и инфраструктуры в затронутых паводком регионах, подготовиться к этому заранее.
В Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация людей. В области ввели режим ЧС федерального уровня.
По данным областной администрации на вечер 10 апреля, в Оренбургской области остаются подтопленными 12 187 жилых домов, 14 263 приусадебных участка в 85 населенных пунктах и 34 садовых товариществах.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

Сотрудники МЧС эвакуируют жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Часть города оказалась в зоне затопления.

Сотрудники МЧС работают в затопленном из-за прорыва дамбы районе Орска

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

Обстановка в Орске после прорыва дамбы

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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5 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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6 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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10 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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11 из 14
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

Спасатели подвозят лодки к затопленным из-за прорыва дамбы улицам в Орске для дальнейшей эвакуации жителей

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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13 из 14
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

Эвакуация жителей затопленного из-за прорыва дамбы района Орска

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 14

Часть города оказалась в зоне затопления.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 14

Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 14

В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 14

Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
5 из 14

Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
6 из 14

В регионе действует режим ЧС федерального характера.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 14

Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14

В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 14

Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 14

Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
11 из 14

МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 14

Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
13 из 14

Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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14 из 14
 
ПроисшествияПрорыв дамбы в ОрскеОренбургская областьДенис ПаслерВладимир ПутинРоссияНаводнения в России — 2024
 
 
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