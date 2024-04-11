https://ria.ru/20240411/pasler-1939401773.html

Оренбургский губернатор назвал предварительную оценку ущерба от паводка

Оренбургский губернатор назвал предварительную оценку ущерба от паводка - РИА Новости, 11.04.2024

Оренбургский губернатор назвал предварительную оценку ущерба от паводка

Ущерб от паводка в Оренбургской области, по предварительным оценкам, превысит 40 миллиардов рублей, сообщил губернатор Денис Паслер на совещании у Владимира... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:38

2024-04-11T16:38

2024-04-11T17:24

происшествия

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

денис паслер

владимир путин

россия

наводнения в россии — 2024

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УФА, 11 апр — РИА Новости. Ущерб от паводка в Оренбургской области, по предварительным оценкам, превысит 40 миллиардов рублей, сообщил губернатор Денис Паслер на совещании у Владимира Путина."Регион направил в правительство документы о предварительной оценке ущерба. Сумма превышает 40 миллиардов рублей, но понятно, что это очень предварительная (сумма. — Прим. ред.), потому что вода еще не отошла и к полноценному обследованию мы не приступили", — сказал глава региона.Паводок достиг своего пика, самая сложная обстановка — в Оренбурге, отметил губернатор. Там может подтопить еще 3,5 тысячи домов и почти четыре тысячи участков. В Орске ситуация стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился на 14 сантиметров."В Оренбурге и в Орске, несмотря на все сложности, все системы жизнеобеспечения работают. Где-то со сниженными параметрами, но, тем не менее, вода, электроэнергия, тепло — в работе", — подчеркнул Паслер.Он уточнил, что эпидемиологическая ситуация в регионе спокойная.Путин, в свою очередь, выразил уверенность, что власти продолжат слаженную работу в период паводков, и получится минимизировать все риски и последствия. Президент призвал чиновников уже сейчас начать заниматься вопросами восстановления жилья и инфраструктуры в затронутых паводком регионах, подготовиться к этому заранее.В Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от вод реки Урал. Началась массовая эвакуация людей. В области ввели режим ЧС федерального уровня.По данным областной администрации на вечер 10 апреля, в Оренбургской области остаются подтопленными 12 187 жилых домов, 14 263 приусадебных участка в 85 населенных пунктах и 34 садовых товариществах.

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происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, денис паслер, владимир путин, россия, наводнения в россии — 2024