Чечня восстановит мечеть в Донецке
Глава ДУМ ДНР: Чеченская республика восстановит единственную мечеть в Донецке
Соборная мечеть Ахать-Джами в Куйбышевском районе Донецка попала под артиллерийский обстрел со стороны украинских войск
Соборная мечеть Ахать-Джами в Куйбышевском районе Донецка попала под артиллерийский обстрел со стороны украинских войск
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Чеченская Республика восстановит единственную мечеть в Донецке, об этом РИА Новости рассказал председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин.
"Мы уже встречались на уровне руководства Чеченской Республики, встречались с руководством фонда Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, который возглавляет его супруга Аймани Несиевна. И нам твердо пообещали, что Донецкую соборную мечеть будут восстанавливать. У нас для этого всё готово - план, сметы", - заявил Брагин.
Кадыров проверил ход строительства крупной мечети в Грозном
29 сентября 2023, 19:32
Он добавил, что сроки начала работ зависят от дальнейшего освобождения ВС РФ территории ДНР и прекращения обстрелов города украинскими войсками.
"Мы готовы, а также готовы и наши подрядчики", - подчеркнул председатель ДУМ ДНР.
Сама мечеть расположена в Куйбышевском районе Донецка, который подвергается интенсивным обстрелам еще с 2014 года, что делает невозможным ее нормальное функционирование. Стены и окна мечети, а также прилегающая территория были многократно повреждены обстрелами ВСУ, около здания и сегодня можно найти не только осколки снарядов и поражающие элементы, но и неразорвавшиеся снаряды.
"Мечеть в плачевном состоянии. Нужен капитальный ремонт. Тут половина стен разбита, котельная, водопровод… мы здесь собирали осколки. Были прилеты и во дворе, и в посадке, и в крышу. Есть и неразорвавшиеся снаряды", - рассказал сторож мечети Алексей Григорьевич.
Как ранее сообщали в Духовном управлении мусульман РФ, на средства Общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова в прошлом году уже было завершено восстановление Соборной мечети в Мариуполе.
В Чечне построят 12 мечетей
9 января, 18:15