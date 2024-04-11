https://ria.ru/20240411/dnr-1939474131.html

Чечня восстановит мечеть в Донецке

Чечня восстановит мечеть в Донецке - РИА Новости, 11.04.2024

Чечня восстановит мечеть в Донецке

Чеченская Республика восстановит единственную мечеть в Донецке, об этом РИА Новости рассказал председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T23:32

2024-04-11T23:32

2024-04-11T23:32

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Чеченская Республика восстановит единственную мечеть в Донецке, об этом РИА Новости рассказал председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин. "Мы уже встречались на уровне руководства Чеченской Республики, встречались с руководством фонда Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, который возглавляет его супруга Аймани Несиевна. И нам твердо пообещали, что Донецкую соборную мечеть будут восстанавливать. У нас для этого всё готово - план, сметы", - заявил Брагин. Он добавил, что сроки начала работ зависят от дальнейшего освобождения ВС РФ территории ДНР и прекращения обстрелов города украинскими войсками. "Мы готовы, а также готовы и наши подрядчики", - подчеркнул председатель ДУМ ДНР. Сама мечеть расположена в Куйбышевском районе Донецка, который подвергается интенсивным обстрелам еще с 2014 года, что делает невозможным ее нормальное функционирование. Стены и окна мечети, а также прилегающая территория были многократно повреждены обстрелами ВСУ, около здания и сегодня можно найти не только осколки снарядов и поражающие элементы, но и неразорвавшиеся снаряды. "Мечеть в плачевном состоянии. Нужен капитальный ремонт. Тут половина стен разбита, котельная, водопровод… мы здесь собирали осколки. Были прилеты и во дворе, и в посадке, и в крышу. Есть и неразорвавшиеся снаряды", - рассказал сторож мечети Алексей Григорьевич. Как ранее сообщали в Духовном управлении мусульман РФ, на средства Общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова в прошлом году уже было завершено восстановление Соборной мечети в Мариуполе.

https://ria.ru/20230929/mechet-1899543673.html

https://ria.ru/20240109/kadyrov-1920371938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, россия, донецкая народная республика, донецк, ахмат кадыров (политик), вооруженные силы украины