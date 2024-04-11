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Чечня восстановит мечеть в Донецке - РИА Новости, 11.04.2024
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Религия
 
23:32 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/dnr-1939474131.html
Чечня восстановит мечеть в Донецке
Чечня восстановит мечеть в Донецке - РИА Новости, 11.04.2024
Чечня восстановит мечеть в Донецке
Чеченская Республика восстановит единственную мечеть в Донецке, об этом РИА Новости рассказал председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T23:32
2024-04-11T23:32
религия
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россия
донецкая народная республика
донецк
ахмат кадыров (политик)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Чеченская Республика восстановит единственную мечеть в Донецке, об этом РИА Новости рассказал председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин. "Мы уже встречались на уровне руководства Чеченской Республики, встречались с руководством фонда Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, который возглавляет его супруга Аймани Несиевна. И нам твердо пообещали, что Донецкую соборную мечеть будут восстанавливать. У нас для этого всё готово - план, сметы", - заявил Брагин. Он добавил, что сроки начала работ зависят от дальнейшего освобождения ВС РФ территории ДНР и прекращения обстрелов города украинскими войсками. "Мы готовы, а также готовы и наши подрядчики", - подчеркнул председатель ДУМ ДНР. Сама мечеть расположена в Куйбышевском районе Донецка, который подвергается интенсивным обстрелам еще с 2014 года, что делает невозможным ее нормальное функционирование. Стены и окна мечети, а также прилегающая территория были многократно повреждены обстрелами ВСУ, около здания и сегодня можно найти не только осколки снарядов и поражающие элементы, но и неразорвавшиеся снаряды. "Мечеть в плачевном состоянии. Нужен капитальный ремонт. Тут половина стен разбита, котельная, водопровод… мы здесь собирали осколки. Были прилеты и во дворе, и в посадке, и в крышу. Есть и неразорвавшиеся снаряды", - рассказал сторож мечети Алексей Григорьевич. Как ранее сообщали в Духовном управлении мусульман РФ, на средства Общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова в прошлом году уже было завершено восстановление Соборной мечети в Мариуполе.
https://ria.ru/20230929/mechet-1899543673.html
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жилье, россия, донецкая народная республика, донецк, ахмат кадыров (политик), вооруженные силы украины
Религия, Жилье, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Ахмат Кадыров (политик), Вооруженные силы Украины
Чечня восстановит мечеть в Донецке

Глава ДУМ ДНР: Чеченская республика восстановит единственную мечеть в Донецке

Соборная мечеть Ахать-Джами в Куйбышевском районе Донецка попала под артиллерийский обстрел со стороны украинских войск
Соборная мечеть Ахать-Джами в Куйбышевском районе Донецка попала под артиллерийский обстрел со стороны украинских войск
Соборная мечеть Ахать-Джами в Куйбышевском районе Донецка попала под артиллерийский обстрел со стороны украинских войск
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Чеченская Республика восстановит единственную мечеть в Донецке, об этом РИА Новости рассказал председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин.
"Мы уже встречались на уровне руководства Чеченской Республики, встречались с руководством фонда Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, который возглавляет его супруга Аймани Несиевна. И нам твердо пообещали, что Донецкую соборную мечеть будут восстанавливать. У нас для этого всё готово - план, сметы", - заявил Брагин.
Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Кадыров проверил ход строительства крупной мечети в Грозном
29 сентября 2023, 19:32
Он добавил, что сроки начала работ зависят от дальнейшего освобождения ВС РФ территории ДНР и прекращения обстрелов города украинскими войсками.
"Мы готовы, а также готовы и наши подрядчики", - подчеркнул председатель ДУМ ДНР.
Сама мечеть расположена в Куйбышевском районе Донецка, который подвергается интенсивным обстрелам еще с 2014 года, что делает невозможным ее нормальное функционирование. Стены и окна мечети, а также прилегающая территория были многократно повреждены обстрелами ВСУ, около здания и сегодня можно найти не только осколки снарядов и поражающие элементы, но и неразорвавшиеся снаряды.
"Мечеть в плачевном состоянии. Нужен капитальный ремонт. Тут половина стен разбита, котельная, водопровод… мы здесь собирали осколки. Были прилеты и во дворе, и в посадке, и в крышу. Есть и неразорвавшиеся снаряды", - рассказал сторож мечети Алексей Григорьевич.
Как ранее сообщали в Духовном управлении мусульман РФ, на средства Общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова в прошлом году уже было завершено восстановление Соборной мечети в Мариуполе.
Ночной Грозный, вид на небоскребы и мечеть Сердце Чечни, Чеченская Республика - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В Чечне построят 12 мечетей
9 января, 18:15
 
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