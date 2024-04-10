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Столтенберг назвал удары ВСУ по российским военным объектам самообороной
Столтенберг назвал удары ВСУ по российским военным объектам самообороной - РИА Новости, 10.04.2024
Столтенберг назвал удары ВСУ по российским военным объектам самообороной
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что возможные обстрелы Киевом военных объектов внутри территории России – это "самооборона". РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:49
2024-04-10T16:49
2024-04-10T20:37
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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что возможные обстрелы Киевом военных объектов внутри территории России – это "самооборона". Об этом он заявил по итогам встречи в Брюсселе с президентом Финляндии Александром Стуббом. "Я не будут комментировать конкретные цели, которые Украина не должна поражать… скажу только, что это (возможные удары по военным объектам внутри территории РФ – ред.) часть самообороны, все военные объекты являются законной целью, поскольку Россия использует свои многочисленные и разнообразные возможности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на жителей РФ.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины
Столтенберг назвал удары ВСУ по российским военным объектам самообороной
Генсек НАТО Столтенберг назвал военные объекты в РФ законной целью для ВСУ