https://ria.ru/20240410/vsu-1939143265.html

Столтенберг назвал удары ВСУ по российским военным объектам самообороной

Столтенберг назвал удары ВСУ по российским военным объектам самообороной - РИА Новости, 10.04.2024

Столтенберг назвал удары ВСУ по российским военным объектам самообороной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что возможные обстрелы Киевом военных объектов внутри территории России – это "самооборона". РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:49

2024-04-10T16:49

2024-04-10T20:37

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БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что возможные обстрелы Киевом военных объектов внутри территории России – это "самооборона". Об этом он заявил по итогам встречи в Брюсселе с президентом Финляндии Александром Стуббом. "Я не будут комментировать конкретные цели, которые Украина не должна поражать… скажу только, что это (возможные удары по военным объектам внутри территории РФ – ред.) часть самообороны, все военные объекты являются законной целью, поскольку Россия использует свои многочисленные и разнообразные возможности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Впоследствии глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а украинский премьер Денис Шмыгаль признал, что эти атаки нацелены на жителей РФ.

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937395518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины